Вырубить рощу, чтобы построить "элитку". Мэр обещал, что не допустит этого

В Бишкеке строительная компания "Бишкеккурулуш" намерена построить многоквартирный дом на месте рощи в 6-м микрорайоне. Как сообщили VB.KG жильцы близлежащих домов, строительная компания намерена начать работу, несмотря на предписание прокуратуры Октябрьского района устранить нарушения закона.

Как следует из документа прокуратуры, в августе 2009 года мэрия выдала компании "Бишкекурулуш" в аренду на 5 лет участок земли в 6-м микрорайоне для строительства многоэтажного дома. Небольшой участок площадью 0,152 га зажат между двумя жилыми домами, спортивной площадкой и школой. Сейчас на этой земле растут деревья и кустарники, всего около 140 зеленых насаждений. За чистотой и порядком следят жильцы из ТСЖ "Орбита". Они же на протяжение последних лет во всех инстанциях пытаются отстоять зеленую зону рядом со своими домами. Даже обращались в суд, но судья встал на сторону застройщика.

В августе 2019 года, казалось, что, наконец, закон встал на их сторону: Прокуратура Октябрьского района направила в Госстрой предписание устранить нарушения закона, так как согласно ПДП города 1979 года на данном участке не предполагалось строительство объектов.

Кроме того, жильцы утверждают, что с ними беседовал мэр города Азиз Суракматов и лично обещал не допустить вырубку деревьев.

Тем временем, в "Бишкекглавархитектуре" рассказали VB.KG свою позицию. В муниципальном предприятии сообщили, что согласовали архитектурный проект девятиэтажки еще в 2014 году, однако из-за недовольства жителей и судебного спора строительство остановилось. В 2019 году "Бишкеккурулуш" вновь обратилось в "Бишкекархитектуру" для разработки нового проекта дома.

"На данный момент рабочий проект на согласование предоставлен, но по имеющимся замечаниям рабочие материалы возвращены на доработку", - говорится в сообщении МП.

Дополнительно, надо отметить, что пока шли разбирательства между жильцами и застройщиками, городские власти продлили договор аренды со строительной компанией "Бишкеккурулуш" до декабря 2019 года.

В защиту своих интересов жильцы планируют завтра выйти на мирное собрание возле Белого дома.