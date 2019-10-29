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Жанар Акаев поразился скромности депутатов Великобритании

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- Екатерина Улитина
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Ни кожаного кресла, ни офисной мебели из ценных пород дерева, ни других атрибутов роскоши. Депутат ЖК Жанар Акаев побывал в кабинете своего коллеги - депутата Британского парламента и настолько поразился аскетичности его обстановки, что поделился фотографией его офиса в социальных сетях.

"Побывал в кабинете опытного депутата британского парламента. Делюсь с вами впечатлениями, друзья. Вот его рабочее место. Его помощники и советники находятся с ним в одном кабинете. Или вы скажите, что в британском правительстве нет денег? Зато нет стыдливых, которые надвигают шапки", - написал Жанар Акаев.

Депутат намекает на своего коллегу Камчыбека Жолдошбаева, который на одном из заседаний Жогорку Кенеша заявил, что ему стыдно за депутатов, которые приезжают в Белый дом на общественном транспорте. Он признался, что натягивает шляпу на глаза, когда видит коллег, выходящих из маршрутки.

Отметим, что в этом году на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили почти 790 млн сомов, то есть около 6,5 млн сомов на каждого из 120 депутатов ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/382856
Теги:
Великобритания, парламент, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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