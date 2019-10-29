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Депутат Арапбаев скрывает обширный бизнес в Оше

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Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Азамат Арапбаев владеет пятью фирмами и скрывает их в своих налоговых декларациях. В числе коммерческих единиц народного избранника числятся компания по передаче и распределению газа, кирпичный завод, служба такси в Оше и предприятие по добыче угля. В парламенте Арапбаев, к слову, состоит в комитете по экономической и фискальной политике. Об этом сообщается на сайте politmer.kg.

Economist.kg и проект "Декларатор" сравнили открытые источники с его декларацией. Выяснилось, что Азамат Арапбаев нарушил основной закон о деятельности депутата ("О статусе депутата Жогорку Кенеша КР"), который гласит, что депутат Жогорку Кенеша не может одновременно находиться на иной государственной или муниципальной службе, не может осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Декларатор-2015

Азамат Арапбаев за время работы депутатом подал в Налоговую службу лишь две декларации – за 2015 и 2016 годы. Отсутствие декларации за 2017 год также является нарушением.

Итак, в 2015 году депутат официально заработал свыше 4.5 млн сомов (более 379 тысяч ежемесячно). В декларации указано и наличие трех авто: ВАЗ 2107, Лексус LX 570 и ДЭУ Матис, а также автоцистерна и полуприцеп. В числе недвижимости два земельных участка, нежилое помещение и АЗС.

Ближайшие родственники Арапбаева оказались людьми богатыми – в этот год они заработали почти 136.7 млн сомов (по 11.4 млн в месяц). У них также имеется пять квартир, два земельных участка, нежилое помещение, магазин и два автомобиля (Тойота РАВ-4 и Тойота Ленд Крузер, 2014 года). В графе расходы указано, что за год они потратили более 11 млн сомов.

Декларатор-2016

В 2016 году выросли доходы и самого парламентария – до 11.1 млн сомов (чуть менее 1 млн в месяц). При этом официальная средняя зарплата депутатов колеблется в районе 35 тысяч сомов. Недвижимое и движимое имущество осталось прежним.

Доходы близких родственников выросли в тот год еще на 50 млн сомов и составили уже 180.4 млн (по 15 млн сомов ежемесячно). К недвижимости добавилась еще одна квартира, половина кафе и половина участка во временном пользовании.

Расходы родственников народного избранника выросли до 64.8 млн сомов.

Бизнес

В открытых базах данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg указано, что парламентарий числится соучредителем в пяти фирмах. Почти весь бизнес депутата, кроме одной компании, сосредоточен в Оше и Ошской области.

Азамат Арапбаев выступает соучредителем в следующих фирмах:

  1. ОсОО "Ош-Ойл ЛТД", руководит которым некая Бегаим Абдыманапова. Компания зарегистрирована 1 февраля 2005 и занимается передачей и распределением газа. Арапбаев – единственный совладелец.

  1. ОсОО "Даннур-Юг", руководитель тот же - Абдыманапова. Компания наботает с 2007 года. В графе деятельность указано: кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины. Единственный соучредитель также депутат Арапбаев.

  1. ОсОО "Ала-Арчинский кирпичный завод" (Бишкек), в качестве руководителя указан Талантбек Мааметшерипов, он же выступает вторым соучредителем компании. Дата регистрации 12 августа 2004. Сфера деятельности та же, что и у предыдущей фирмы - кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины.

  1. ОсОО "Азия-Юг", руководитель Акмал Саеткулов. Эта фирма создана в мае 2008 года и предоставляет услуги такси в Оше. Единственный соучредитель наш депутат.

  1. ОсОО "УзгенЭнергоУголь". Фирма последний раз проходила перерегистрацию в июле 2018 года, руководит ею Абдужакуп Анарбаев. Занимается фирма добычей битумного и бурого угля открытым способом. В этом бизнесе у депутата есть партнеры: уже известная Бегайым Абдыманапова и Андрей Пихота.

Налогоплательщик

Обратившись к порталу "Открытый бюджет" выяснилось, что депутат не только скрывает от налоговой и общественности наличие бизнеса. У большинства фирм отсутствуют данные о налогах, так как в базе Минюста не указаны их идентификационные налоговые номера (ИНН).

На портале "Открытый бюджет" удалось выяснить, что только две фирмы Арапбаева платили налоги все эти годы. Компания "Данур-Юг" перечислила в бюджет 158.5 млн сомов с 2007 года. При этом "УзгенЭнергоУголь" за два года перечислила налогов на 121 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/382861
Теги:
Азамат Арапбаев, декларация, налоги, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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