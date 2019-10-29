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В Кыргызстане пройдет перепись населения

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- Екатерина Улитина
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С 23 марта по 1 апреля 2020 года в Кыргызстане пройдет перепись населения и жилищного фонда, в том числе и в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным пресс-службы, на весь период подготовки и проведения переписи по столице будут работать 5 тысяч человек. По республике будет создано 560 переписных отделов, порядка 4 тысяч инструкторских участков.

"Перепись пройдёт традиционным методом сбора информации о населении при помощи бумажных вопросников, путем опроса населения специально подготовленными переписчиками независимо от наличия прописки и права на жилплощадь. Основным отличием очередной переписи от предыдущих является включение в программу переписи блока вопросов по трудовой деятельности и миграции, также использование административных данных из базы ГРС (адресный регистр, реестр недвижимости и геоинформационных систем – цифровые карты)", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/382862
Теги:
мэрия, перепись населения, Бишкек, Кыргызстан
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