Мир прекраснее в чистоте. В Аламединском ущелье собрали мусор

В Аламединском ущелье организация "Молодежь Центральной Азии для воды" (дословный перевод Central Asia Youth for Water) провела субботник по очистке прибрежного участка ущелья.

Корреспондент "Вечерки" также принял участие в этой экологической акции. На субботник приглашали через Сети всех, кто хотел бы принять участие в уборке мусора в горах, а также молодых специалистов из проектов и государственных организаций, которые имеют отношение к решению водных проблем. Предоставили транспорт, обеспечили перчатками и мешками.

Сразу по прибытии в ущелье организаторы провели инструктаж о безопасном поведении. Попросили не теряться, не рисковать, если бутылка или пластик окажутся на краю обрыва. Всех разбили на группы, и "чистильщики" приступили к работе.

Порадовало, что на призыв навести чистоту в наших горах приехали очень интересные, неравнодушные и экологически грамотные молодые ребята. То и дело слышались эмоциональные возгласы уборщиков в адрес вандалов, засоряющих все вокруг остатками своей "цивилизованности". Чего только не было под кустами, среди камней: использованные памперсы, презервативы, полиэтиленовые пакеты, бутылки стеклянные и пластиковые, обертки от шоколадок и конфет, консервные банки...

- Ужас, сколько мусора! Эх, люди, люди! Все, что выбрасывают туристы, загрязняет почву и попадает в реки, стекает вместе с дождями. Страдают растения, задушенные мусором: они не могут нормально расти. Я приехал на субботник, чтобы обменяться идеями, своими мыслями с молодыми активистами, экологами, волонтерами. Считаю, что основная ответственность за такое глобальное загрязнение лежит на производителях пластиковой тары. У покупателя нет выбора: он покупает то, что есть. А ответственности за выпуск неразлагаемой бутылки или пакета никто не несет. Нужны меры, при которых сами фирмачи не стали бы делать то, что вредит природе, - поделился своим мнением студент Кыргызской аграрной академии факультета мелиорации Эмир Исаков.

Другой эковолонтер, студент академии ОБСЕ из Узбекистана Дильшод Дадабаев, убежден, что защищать природу - долг каждого современного человека в любой стране.

Максим Бондаренко с детства ходит по горам и считает, что сейчас там стало гораздо больше мусора, люди совершенно потеряли культуру общения с природой. Он много раз выезжал на уборку мусора в горы с различными проектами, развешивал таблички "Берегите природу!", но эффекта от этого мало. Люди продолжают мусорить. И нужно подумать, как изменить ситуацию.

Сотрудники организации "Молодежь Центральной Азии для воды" рассказали, что их задача - защищать природные ресурсы и природу, собрав воедино экоактивистов стран Центральной Азии и Афганистана. Научиться вместе формировать у граждан правильное отношение к природе. Финансируется сеть швейцарским фондом, казахско–немецким университетом и другими международными организациями. Студент академии ОБСЕ, руководитель водного парламента Центральной Азии Мирсаид считает, что очень важно, чтобы люди понимали, как пользоваться своим фундаментальным правом на чистую воду. Загрязнения - это последствия деятельности самого человека, вред которой можно избежать.

- Я думаю, что у людей не хватает экологических знаний, информации на бытовом уровне. Если человек загрязняет почву, воду, то должен понимать, что эту воду и будет пить он или его ребенок, - считает студентка КТУ "Манас" Венера Эдилбек кызы.

Эковолонтеры раздавали встреченным туристам полиэтиленовые пакеты и просили убрать за собой. Люди к таким презентам относились с пониманием. Кто–то даже окрестил ребят зелеными рейнджерами. Вокруг красота, горы, люди на пикничках отдыхают, а они бродят по склонам в поисках мусора - сколько же надо для этого любви к природе, заботы о ней и самодисциплины.

Мусора за один только день собрали много. Руки у многих ребят были исцарапаны, некоторые загрязнители стараются засунуть мусор как можно глубже в кусты, заложить под камни.

Очень хорошо, что машины для вывоза мешков с отходами предоставил местный айыл окмоту. Это говорит о том, что и для местной власти это важно.

Ну а в заключение мероприятия состоялся пикник от имени организаторов, на котором, кроме бутербродов и сока, был еще и мозговой штурм по результатам экосубботника. Основной смысл которого состоял в поисках практических решений, как сохранить в чистоте этот прекрасный мир.