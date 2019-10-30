Единственная в Бишкеке женщина-водитель автобуса о трудностях своей работы

Женщины за рулем бишкекских троллейбусов давно не редкость, а вот в автобусе - уже эксклюзив. Единственная дама–водитель муниципального автобуса в Бишкеке Саткынбу Сазаева трудится на маршруте N№ 48. Корреспондент "ВБ" проехала вместе с ней по всему кольцу.

В круге десятом

Саткынбу эже вот уже 17 лет, как работает на общественном транспорте наравне с мужчинами. И не скрывает, что получает от своего труда огромное удовольствие. Ежедневно за смену автобус № 48 под управлением Сазаевой совершает десять кругов по кольцевому маршруту от железнодорожного вокзала по проспекту Эркиндик, улице Токтогула, мимо Ошского рынка, вниз по Фучика до Западного автовокзала и по Жибек Жолу до Восточного автовокзала и Аламединского рынка. А затем вверх по улице Курманджан датки (Алматинской) до Чуйского проспекта, по Гоголя, Московской и Тыныстанова вновь на железнодорожный вокзал.

- Ну что, поехали! - бодро говорит она, и мы садимся в просторный чистый салон.

Саткынбу работает на одном из новых автобусов на газе, которые завезли в город весной этого года. Эти автобусы очень вместительны и удобны для пассажиров, особенно пожилых, ведь это низкопольная модель, и здесь нет ступенек, как в старых салонах.

Работа у водителей сложная, ответственная, требующая постоянной концентрации внимания. Почти всегда нужно быть настороже. Но наша героиня с легкостью управляется с габаритной машиной весом 15 тонн, объезжая препятствия.

Многие думают, что женщина–водитель автобуса или троллейбуса должна выглядеть эдакой бой–бабой - может и коня на скаку остановить, и колесо самостоятельно поменять. А Саткынбу - изящная дама невысокого роста в элегантном костюме и белоснежной рубашке.

- Сложно ли? Наверное, да, но мне очень нравится моя работа. На линию я всегда выезжаю с радостью, - говорит она.

Во время движения Саткынбу все время посматривает на часы: боится опоздать (или, наоборот, вырваться вперед) даже на две минуты.

- Если задержусь, то оставлю без пассажиров позади идущий автобус, а если потороплюсь, то пойду по пятам впереди идущего и возьму меньше пассажиров. У нас есть четкий график, и вот его и придерживаемся, - говорит водитель.

Саткынбу говорит, что условия на столичных дорогах сложные. Несколько минут после каждой остановки мы стоим с включенным левым поворотником в надежде вырулить с остановки в соседний ряд. Сбоку идет плотный поток, автобус нагло никто не пропускает.

- Скажу вам честно, уважения к общественному транспорту со стороны легковушек и маршруточников никакого, - негодует наша героиня. - Разумеется, находятся "умники", которые подрезают, обгоняют, не уступают дорогу, видя женщину за рулем. Заторы, пробки - все это мешает движению. Транспорт габаритный. Нужно мастерство, чтобы втиснуться между машинами, а это сложно.

Саткынбу говорит, что далеко не все городские улицы приспособлены для плотного движения. Взять улицы Гоголя и Токтогула, которые почти все время с обеих сторон заставлены припаркованными автомобилями. Иной раз здесь двум автобусам не разъехаться.

- Проблема еще и в том, что на Гоголя и Токтогула нет остановок для общественного транспорта, и люди беспорядочно голосуют через каждые пять метров, - рассказывает водитель.

Маршрут № 48 работает в жестком графике с 5.30 до 20.11 или до 21.03. Во всяком случае, так задумано. Интервал между автобусами должен быть не больше пяти минут. Пассажиры - это в основном пожилые люди, школьники, студенты и инвалиды, многие - с правом на бесплатный или льготный проезд.

Наша героиня, как и все бишкекские водители, работает без кондуктора. На каждой остановке лес рук протягивает льготные документы, купюры и монеты. Многим нужно быстро отсчитать сдачу.

- Если в салонах появятся автоматизированные системы оплаты, то это очень облегчит нашу работу, - говорит Саткынбу. - Кстати, зайцы не редкость, причем в основном это, на первый взгляд, взрослые люди. Бывает, что показывают поддельные пенсионные удостоверения. И среди студентов немало желающих проехать бесплатно. А у нас есть плановая выручка, в конце смены нужно сдать по пять с лишним тысяч сомов!

Между тем зарплата водителей автобусов зависит от количества наезженных часов по маршруту.

- Вот у меня по графику в каждую смену стоит 10 кругов, каждый занимает примерно один час 15 минут, - говорит Саткынбу. - До того как сесть за руль нового автобуса, я работала на 21–м маршруте, где в основном старые китайские машины, которые постоянно ломались. Я не успевала отработать необходимое время. Выезжала в рейс, а в итоге автобус ломался, и приходилось ждать тягач и везти машину на ремонт.

Из троллейбуса - в автобус

Из троллейбусного парка в автобусный Саткынбу перевелась по собственному желанию. До этого 16 лет проработала на "рогатых", но полгода назад решила попробовать силы в вождении автобуса.

- Узнала, что мэрия планирует закупить новые автобусы, и решила пойти в автошколу на категорию D. И уже готовым специалистом пришла на работу в Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, - рассказывает Саткынбу. - Сложностей при переходе с троллейбуса на автобус я не ощутила. С точки зрения управления, маневренности, по габаритам почти одно и то же. Но в отличие от троллейбусов, где есть только две педали, газ и тормоз, в автобусе механическая коробка передач, и к ней нужно было привыкнуть. Также здесь больше датчиков, лампочек, за которыми надо постоянно следить, но и это не стало для меня проблемой.

Мужчины–коллеги приняли новенькую сначала настороженно, но когда узнали, что она до этого водила троллейбусы, отношение поменялось.

- Мне кажется, что меня сразу поддержали. Вообще они молодцы. Всегда помогут, посоветуют, - говорит Сазаева.

Да и бишкекчане, постоянно ездящие по этому маршруту, успели привыкнуть к женщине–водителю.

- Многие удивляются, хотя в целом реакция положительная, - комментирует Саткынбу. - Пассажиры бывают разные. У нас есть строгие инструкции высаживать только на остановках. Но некоторые готовы выскакивать, где вздумается, да еще и ругаются, если не открываем двери. Поведение на остановке тоже порой удивляет: бывает, автобус еще не подъехал к остановке, а люди уже спрыгивают с площадки и выскакивают на проезжую часть. Они же не думают о том, что остановить эту махину мгновенно нельзя. К тому же у автобуса есть мертвые зоны прямо перед самой кабиной, где водитель просто не видит, что происходит.

А вот водители понимают, что такое дисциплина на дороге. Каждое утро они проходят медицинский контроль, получают инструктаж и путевые листы. А транспорт проверяют на исправность. Перед тем как сесть за руль, Саткынбу обязательно обходит автобус, чтобы проверить, нет ли на нем каких–либо повреждений. Вдруг сменщик стукнул где–то или поцарапал. Важно зафиксировать это, чтобы не отвечать за чужую неосторожность.

Ну и как же не поднять вечную тему: кто лучше водит - мужчины или женщины?

- Вообще неадекватных водителей хватает - и мужчин, и женщин, - резюмирует наша героиня. - Иной раз замечаю, что женщины то ли по незнанию или в спешке допускают грубейшие нарушения. Сама я стараюсь лихачей пропускать, пусть катят.

Спокойствие, только спокойствие!

Многие женщины в принципе боятся сесть за руль, но наша героиня не робкого десятка.

- Я вожу и обычную машину, одно время даже работала на такси. А в просторной кабине автобуса мне вполне комфортно. Важно преодолеть первые трудности и привыкнуть, - говорит Саткынбу. - Хорошо помню свое первое ДТП, без них в городе обойтись сложно. Вообще первый год был очень тяжелый, но уходить и сдаваться я и не думала. Приноровилась. Если вы любите быть за рулем, дорогу, то эта профессия для вас. В первую очередь это опыт, а также терпение и спокойствие. И неважно - мужчина за рулем или женщина, главное - довезти пассажиров в целости и сохранности.

Чтобы сесть за руль автобуса, недостаточно иметь права соответствующей категории. Все претенденты сдают экзамен на знание правил дорожного движения, проходят строгую медицинскую комиссию и стажировку на линии. При этом к мужчинам и женщинам предъявляются одинаковые требования.

- Я не собиралась быть водителем. С детства мечтала быть педиатром, в конце 80–х после окончания школы в родном селе Арал Таласской области приехала в столицу и поступила в мединститут. Но потом пришлось сделать операцию на глаза, вышла замуж, появились дети. Тут уже не до учебы, надо было искать работу, - говорит Саткынбу. - Так я и осталась с неполным медицинским образованием, но и сейчас могу делать несложные процедуры. Помогаю соседям и родственникам ставить укол, капельницу, делать перевязку. Я вообще человек–универсал.

Наша героиня признается, что непросто выдержать рабочий день, который растягивается на 15 часов, а то и дольше.

- Ведь, прежде чем мы оставляем машину в парке, необходимо еще раз пройти медицинский осмотр, проверить технические показатели машины, давление в шинах, заправить газом, помыть салон, посчитать и сдать вырученные деньги. Потом еще предстоит дорога домой на маршрутке или такси, так что, в лучшем случае, попадаю домой в 11 часов вечера, - говорит Саткынбу. - На следующий день у меня выходной, но я полдня высыпаюсь, восстанавливаю силы. Гораздо легче было бы, если бы у нас было деление на смены: утреннюю и вечернюю, по 8 часов. Выходные я посвящаю домашним делам. Люблю возиться в саду с цветами. Хорошо, что муж и дети меня поддерживают. Когда поздно возвращаюсь, стараются ужином накормить.

И тут же признается:

- Несмотря на ранние подъемы, люблю видеть стройные ряды наших машин перед выездом.