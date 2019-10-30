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В Россию запретили въезжать на авто без полиса ОСАГО

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- Екатерина Улитина
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Иностранцы, которые приезжают в Россию на автомобиле, должны будут получить полис ОСАГО. Об этом сообщает Парламентская газета.

Соответствующий закон принят в Госдуме еще в апреле, но поправки вступили в силу лишь 29 октября.

Установлено, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, при въезде в Россию обязан иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Эти полисы будут проверять при пересечении границы.

Как указывает издание данная норма позволит защитить интересы водителей, в случае ДТП.

"Взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно. Эта норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы", - цитирует издание спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Кроме того, закон расширяет перечень документов, которые нужно предоставить для заключения договора ОСАГО. В него включены свидетельство о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство (в случае, если договор ОСАГО заключается в отношении незарегистрированной машины. Также потребуется предъявить документ, подтверждающий право владения автомобилем в случае, если договор заключают на арендованную машину.


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URL: https://www.vb.kg/382875
Теги:
граница, закон, Россия, Кыргызстан, ОСАГО
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