Кыргызские дипломаты побывали на выставке в Госдуме РФ

В Госдуме торжественно открылась выставка "В семье единой", посвященная истории народного искусства СССР. Организатором экспозиции выступил думский Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Почетными гостями выставки стали главы и сотрудники посольств государств Содружества, в том числе Кыргызстана.

"За семидесятилетнюю историю существования Советского Союза у нас были общие радости и общие невзгоды. Но с концом великой страны эта история не закончилась, мы должны дальше идти вместе и никому не дать переписать эту историю. Цель этой выставки - напомнить о том чувстве единения, о том, что мы все выросли в единой семье, несмотря ни на какие национальные и религиозные различия", - отметил, выступая на открытии, член упомянутого комитета Ирек Зиннуров.

Советский опыт объединения народов на единой территории также отметил первый зампредседателя комитета Виктор Водолацкий. По его словам, необходимо дальше продолжать поддерживать культурные, социальные и экономические связи с бывшими республиками СССР. "Мы никогда не должны забывать нашу общую историю, чтобы сегодня продолжать строить вместе новый мир", - сказал он.

Слово взяли и некоторые зарубежные дипломаты. Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов заявил, что для кыргызстанцев пребывание в составе единого государства способствовало настоящему расцвету культуры, образования и экономики. Джекшенкулов также подчеркнул, что Кыргызстан придает важнейшее значение участию в процессах евразийской интеграции. И нацелен на "укрепление незыблемого авторитета Евразийского экономического союза в мире".