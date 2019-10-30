Гражданин Китая пытался вывезти из КР старинные золотые монеты

Мужчина пытался вывезти из Кыргызстана старинные золотые украшения и монеты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

24 октября 2019 года, сотрудниками таможни "Манас" совместно с сотрудниками Службы авиационной безопасности Международного аэропорта "Манас", при осуществлении предполетного контроля авиасообщения "Бишкек-Урумчи" была пресечена попытка незаконного вывоза гражданкой КНР "H.L." предметов, имеющих историческую ценность:

1. Монеты из желтого металла (предположительно из золота), в количестве 23-х единиц различного номинала с гравировками на русском языке и датированные различными годами конца XIX начала XX веков;

2. Браслеты из монет (предположительно из золота) в количестве 2-х единиц, имеющие в составе по 5 старинных монет в каждой.

Материалы дела зарегистрированы в ЖУИ АИС ЕРПП и переданы по подследственности. Определение состава и стоимость предметов будут произведены в рамках досудебного производства.