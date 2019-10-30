Какое имущество будет конфисковано у Илмиянова и его семьи. Список

Сегодня, 30 октября, Октябрьский районный суд вынес решение в отношении бывшего заместителя руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова. Он был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде был озвучен список имущества самого Илмиянова и его родственников, подлежащего конфискации.

Сатар Илмиянов

- жилой дом №10 в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;

- земельный участок, расположенный в селе Кызыл-Дон Лейлекского района Байткенской области, дом №56/2;

- пашни орошаемые, расположенные в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;

- богарная пашня в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;

- многолетние насаждения в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;

- земельный участок, расположенный в селе Катран Лейлекского района Байткенской области, дом №8.

Илмиянова Урулха Илешовна

- многолетние насаждение в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.

Илмиянова Айсулуу Саттаровна

- многолетние насаждение в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.

Илмиянов Искендер Саттарович

- жилой дом на улице Восточной в городе Исфана Байткенской области.

Илмиянов Раимжан Саттарович

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.

Илмиянов Икрамжан Саттарович

- земельный участок на улице Таш-Рабат в жилмассиве Ак-Орго в Бишкеке;

- многолетние насаждения в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;

- автомашина "Лексус LX 470" 2007 года выпуска;

- ОсОО "Азияагро экспорт", зарегистрированное на улице Андижанской №6 в селе Студенческое Сокулукского района;

- чайхана "Аброр", расположенная в Бишкеке;

- земельный участок в городе Шопоков;

- картонный завод, расположенный в городе Шопоков.

Илмиянова Айбарчын Саттаровна

- три пашни орошаемые, расположенные в селах Сокулукского района.

Илмиянов Зулкайнар Саттарович

- орошаемая пашня в селе Фрунзе Сокулукского района;

- земельный участок в жилмассиве Ак-Орго в Бишкеке.

Анаргуль Шамурзаева

- квартира по проспекту Чуй, 245/1;

- парковочное место по проспекту Чуй, 245/1.

Абдыкапар Шамурзаев

- земельной участок в селе Студенческое в Сокулукском районе.

- земельный участок в Сокулукском районе.

Абдыманап Бекматов

- земельной участок в селе Студенческое в Сокулукском районе.

Помимо этого, бывший советник президента Алмазбека Атамбаева обязан выплатить штраф потерпевшему бизнесмену Николаю Грамовичу - 10 млн 397 тыс. 235 сомов.