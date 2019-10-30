Какое имущество будет конфисковано у Илмиянова и его семьи. Список

пусть хоть таким образом поможет государству.
Сегодня, 30 октября, Октябрьский районный суд вынес решение в отношении бывшего заместителя руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова. Он был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В суде был озвучен список имущества самого Илмиянова и его родственников, подлежащего конфискации.
Сатар Илмиянов
- жилой дом №10 в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;
- земельный участок, расположенный в селе Кызыл-Дон Лейлекского района Байткенской области, дом №56/2;
- пашни орошаемые, расположенные в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;
- богарная пашня в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;
- многолетние насаждения в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;
- земельный участок, расположенный в селе Катран Лейлекского района Байткенской области, дом №8.
Илмиянова Урулха Илешовна
- многолетние насаждение в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.
Илмиянова Айсулуу Саттаровна
- многолетние насаждение в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.
Илмиянов Искендер Саттарович
- жилой дом на улице Восточной в городе Исфана Байткенской области.
Илмиянов Раимжан Саттарович
- земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в селе Катран Лейлекского района Байткенской области.
Илмиянов Икрамжан Саттарович
- земельный участок на улице Таш-Рабат в жилмассиве Ак-Орго в Бишкеке;
- многолетние насаждения в селе Катран Лейлекского района Байткенской области;
- автомашина "Лексус LX 470" 2007 года выпуска;
- ОсОО "Азияагро экспорт", зарегистрированное на улице Андижанской №6 в селе Студенческое Сокулукского района;
- чайхана "Аброр", расположенная в Бишкеке;
- земельный участок в городе Шопоков;
- картонный завод, расположенный в городе Шопоков.
Илмиянова Айбарчын Саттаровна
- три пашни орошаемые, расположенные в селах Сокулукского района.
Илмиянов Зулкайнар Саттарович
- орошаемая пашня в селе Фрунзе Сокулукского района;
- земельный участок в жилмассиве Ак-Орго в Бишкеке.
Анаргуль Шамурзаева
- квартира по проспекту Чуй, 245/1;
- парковочное место по проспекту Чуй, 245/1.
Абдыкапар Шамурзаев
- земельной участок в селе Студенческое в Сокулукском районе.
- земельный участок в Сокулукском районе.
Абдыманап Бекматов
- земельной участок в селе Студенческое в Сокулукском районе.
Помимо этого, бывший советник президента Алмазбека Атамбаева обязан выплатить штраф потерпевшему бизнесмену Николаю Грамовичу - 10 млн 397 тыс. 235 сомов.