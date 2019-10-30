Глава Госэкотехинспекции: В этом году в Бишкеке смога не будет

В этом году смога в Бишкеке, как в прошлом году, не будет. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше заявил глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев, отвечая на вопрос депутата Марлена Маматалиева, как власти намерены бороться с загрязнением воздуха в отопительный сезон.

По его словам, большое влияние на возникновение смога оказывают именно автомобили.

"Вместе с городскими органами по дорожной безопасности мы проводим совместно проверку выхлопа газа у автомобилей. Также мэрия закупает автобусы на газовом двигателе вместо старых на дизельном топливе, которые загрязняли воздух.

Влияние же ТЭЦ Бишкека незначительное, отметил Джунушев.

"ТЭЦ Бишкека на 15 процентов оказывает влияние на появление смога. Тем не менее, ТЭЦ было передано 330 предупреждений, из которых 288 уже решены", - добавил он.