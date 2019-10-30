В Бишкеке избили пожилого охранника. Он лишился глаза (видео)

В Бишкеке неизвестные напали на пожилого охранника и избили его. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

Нападение произошло в ночь на 30 октября, рядом с домами на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова.

Как сообщает телеграм-канал "Короче" охранник в результате побоев получил тяжелые травмы и лишился глаза.

В настоящее время сотрудники ГУВД Бишкека расследуют данный факт. Ведутся поиски подозреваемых.