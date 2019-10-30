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В Бишкеке избили пожилого охранника. Он лишился глаза (видео)

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке неизвестные напали на пожилого охранника и избили его. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

Нападение произошло в ночь на 30 октября, рядом с домами на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова.

Как сообщает телеграм-канал "Короче" охранник в результате побоев получил тяжелые травмы и лишился глаза.

В настоящее время сотрудники ГУВД Бишкека расследуют данный факт. Ведутся поиски подозреваемых.


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URL: https://www.vb.kg/382891
Теги:
ГУВД, нападение, драка, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
смит и вессон
30.10.2019, 17:53

вот подонки..какого х подымать руки на стариков..даже если пьян..молодежь одни выродки..войны на вас не хватает..лишений..голода..

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