В Бишкеке избили пожилого охранника. Он лишился глаза (видео)

вот подонки..какого х подымать руки на стариков..даже если пьян..молодежь одни выродки..войны на вас не хватает..лишений..голода..
В Бишкеке неизвестные напали на пожилого охранника и избили его. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.
Нападение произошло в ночь на 30 октября, рядом с домами на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова.
Как сообщает телеграм-канал "Короче" охранник в результате побоев получил тяжелые травмы и лишился глаза.
В настоящее время сотрудники ГУВД Бишкека расследуют данный факт. Ведутся поиски подозреваемых.