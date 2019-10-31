Дернитесь - убьем! В Бишкеке произошло дерзкое нападение

Это разбойное нападение произошло летом на одном из заводов Бишкека. Недавно уголовное дело по нему передано в суд. Даже опытных оперативников оно потрясло своей дерзостью. Бандиты перед нападением предусмотрели все. Но столичным сыщикам удалось выйти на их след.

Утром связанных пожилых охранников на полу обнаружил пришедший на работу сотрудник завода. У одного из раны на голове сочилась кровь. Сотрудник набрал "102", вызвал милицию. Позже выяснилось, грабители вынесли из двух сейфов бухгалтерии около 50 тысяч долларов, предназначенных для покупки нового оборудования и выплаты зарплат.

Дернитесь - убьем!

Грабители тщательно планировали преступление - по наводке одного из уволенных ранее сотрудников. Он рассказал налетчикам, что в кассу завода поступили большие деньги. После этого злоумышленники отследили пути проникновения в здание и отхода, расположение видеокамер, помещений. Идти на разбой решили группой из шести человек.

Машину оставили за квартал от объекта преступления - там, где ее не могли засветить камеры "Безопасного города". Главарь банды М.Э. отпилил решетку на небольшом окне и проник во двор, затем пробрался к воротам и открыл железный засов.

Злоумышленники понимали, что незамеченными не смогут передвигаться по территории завода. Ведь административное здание, где находился сейф с деньгами, находилось в другой части двора. Получилось, что придется обезвредить охрану сидевшую в сторожке. Охранник, увидев парней в масках, кинулся к телефону, но его сбили с ног рукояткой пистолета. Затем охранников били еще и еще, угрожая оружием.

- Связывайте их крепче, - приказал главный. - Дернитесь - убьем!

Один из налетчиков достал нож и перерезал провод стационарного телефона, отобрал мобильники. Затем преступники вошли в помещение, где хранились деньги. Вскрыть сейфы для них не составляло труда, ведь делали они это не первый раз. Двое из них уже отсидели за подобные преступления. На их счету были ограбления нескольких офисов и магазинов в Бишкеке.

Круг подозреваемых

Оперативники приехали спустя пару часов после ограбления. Их цель была найти улики, оставленные налетчиками, - следы, отпечатки пальцев. Все, что помогло бы выйти на их след. Начали с обхода территории. На земле заметили два свежих отпечатка мужских ботинок. В таком деле это уже была удача, поскольку было понятно: работали опытные преступники. Такие стараются не оставлять следов.

- Пришлось просматривать камеры наблюдения, искать подозрительный транспорт, людей, заснятых в предполагаемое время преступления, установить наблюдение за ближайшими домами. Это дало результаты: спустя неделю в соседнем здании заметили подозрительного мужчину. Когда установили личность, выяснилось, что мужчина ранее судим за разбойное нападение. При этом он подходил по описанию на грабителя. Начали активные следственные мероприятия. И чем больше выясняли, тем больше сужался круг подозреваемых. Работали долго: опрашивали соседей, следили, прорабатывали их связи, передвижения, - рассказывают оперативники.

С момента преступления прошло три недели. На подозреваемых были собраны достаточные доказательства, и милиция приготовилась к задержанию. Но преступников взяли с поличным на разбое коллеги из другого района.

- Когда стали выяснять, оказалось, что они проходят аж по 10 разбойным нападениям в столице! Работали слаженно. Кто–то поставлял транспорт, кто–то грабил, кто–то наводил. Всем было от 25 до 30 лет. Оружие и часть награбленных денег находились на съемной квартире. Там же устраивали "сходняк", обговаривали нюансы и готовили преступления.

Когда после ареста преступники поняли, что милиция располагает неопровержимыми доказательствами, дали признательные показания. Сейчас им светит обвинение по нескольким статьям, включая незаконное хранение оружия и разбой. В настоящее время мы передали дело в суд, - рассказали корреспонденту "ВБ" оперативники.

Милиционеры предупреждают, что офисы и госорганизации обычно грабят по наводке. Посторонние не могут знать о наличии там крупных сумм. Поэтому злоумышленники часто пытаются выйти на бывших или действующих сотрудников.

Все участники банды сейчас находятся в СИЗО. Как долго они теперь не выйдут на свободу, решит в скором времени суд.