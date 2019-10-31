Рыскулбек Канаев: У каждого органа свой пульс

До встречи с заведующим кафедрой восточной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, доктором медицинских наук, профессором Рыскулбеком Канаевым я, мягко говоря, не доверяла методам восточной медицины. Но увидев, как он работает, поговорила с его учениками, после этого у меня сложилось иное представление о ней.

- Нужно просто понимать ее философию, - сказал в начале нашей беседы профессор Канаев, который еще является и президентом Ассоциации альтернативной и традиционной медицины. - В традиционной медицине нет узких специалистов, мы рассматриваем человека как одно целое. Все его проблемы со здоровьем взаимосвязаны. И тот, кто понимает эти взаимоотношения между органами, системами, сможет найти один корень - причину болезни и лечить ее.

В традиционной медицине нашей страны не работают самозванцы, это я вам ответственно заявляю, как председатель комиссии, которая решает, допускать врача к лечению больных или ему еще надо подучиться. Он прежде всего должен иметь медицинское образование и получить сертификат, выданный Минздравом и нашей ассоциацией, подтверждающий, что ему разрешено самостоятельно практиковать. С 2002 года на нашей кафедре мы обучаем тех врачей, которые решили сменить профиль. Те же требования, кстати, относятся и к нашим зарубежным коллегам, которые хотят у нас работать.

- Почему же тогда, на ваш взгляд, врачи нетрадиционной, то есть западной, как мы говорим, медицины, несколько скептически относятся к методам лечения восточной, традиционной?

- Далеко не у всех такое отношение. И если бы методы восточной медицины были неэффективны, то она исчезла бы, тем более что с появлением официальной медицины в распоряжении врачей появилась масса лекарств, сильных антибиотиков, витаминов, которые тоже помогают людям. И тем не менее в разных странах, в том числе в Европе, параллельно существуют клиники официальной и восточной медицины. Традиционные и официальные методы применяются там для лечения больных, дополняя друг друга. Даже кардиологические, онкологические, неврологические и другие больные лечатся по методикам официальной и параллельно традиционной. В комплексе они приносят больше положительной динамики. Это научно доказано и обосновано.

Я проводил серьезные исследования среди больных с эндокринными расстройствами. Одна группа пациентов лечилась по технологиям официальной медицины, другая - восточной, а третья принимала комплексное лечение. Состояние здоровья пациентов в третьей заметно улучшилось. Это я доказал в докторской диссертации. Комплексная терапия повышает лечебный эффект на двадцать процентов. То есть польза методов традиционной медицины, которые мы применяем, научно обоснована и доказана, и не раз. И огульная критика, причем чаще всего людьми, которые в восточной медицине ничего не понимают, абсолютно несправедлива.

- Восточная медицина включает и китайские, и индийские, и японские методы лечения. Какие чаще всего используете вы, какими владеете лучше всего?

- Каждый народ имеет свои методы, но китайцы, на мой взгляд, сохранили их лучше, чем остальные. Наша кафедра работает с коллегами из разных стран и получает самые лучшие способы и диагностики, и лечения. Мы очень плотно сотрудничаем с китайскими коллегами. С университетом традиционной медицины в провиции Ганьсу на уровне правительства в 2014 году был подписан меморандум о развитии традиционной медицины у нас. Его спецы, в том числе профессор Яо Сяо Чанг, часто приезжают к нам, читают лекции, показывают мастер– классы для наших слушателей. Согласно меморандуму, мы с профессором открыли на базе нашего института совместный университет традиционной медицины. Наша сторона, конечно, должна была обеспечить своих китайских коллег помещением для приема больных и учебными аудиториями. Но из–за финансовой составляющей нам это сделать не удалось. Помещения для приема больных они арендовали сами и тут же проводили мастер–классы для наших врачей по лечению грыж шейного отдела позвоночника, кожных заболеваний, гипертонии и других патологий. Кстати, принимали больных бесплатно. Сейчас центр временно не работает, но уже ведутся переговоры о возобновлении его деятельности. Скоро к нам должны приехать наши китайские коллеги.

- В официальной медицине существуют так называемые клинические протоколы, согласно которым лечится то или иное заболевание. А как вы определяете, какое лечение необходимо больному? Или всем подряд ставите иголки?

- Прежде всего, когда ко мне приходит больной, я ставлю ему диагноз, а потом - в зависимости от степени выраженности синдрома болезни - корректирую сначала питание, затем назначаю иглотерапию либо массаж и другие, как сейчас говорят, технологии, либо провожу их в комплексе. В каждом конкретном случае назначается индивидуальное лечение больного. Включаем в иных случаях и гирудотерапию. Кстати, иранцы считают, что это их национальный метод лечения, китайцы, турки и другие уверяют, что их. Хотя этот вид лечения использовали и используют многие народы. То есть это еще раз подтверждает, что традиционные методы, помогавшие разным народам многие тысячелетия назад, и сейчас облегчают состояние человека и помогают справиться с болезнью.

Каждое государство продолжает развивать свою традиционную медицину, в том числе и Кыргызстан. Кстати, дието– и фитотерапии - это и наши, кыргызские традиционные методы лечения, которые практиковались нашим народом издавна. Могу ответственно заявить, что кыргызские специалисты по восточной медицине занимают хорошие позиции в мире.

- У многих больных существует, я даже бы сказала, страх перед методами восточной медицины. Бытует мнение о том, что после игло– или мануальной терапии может возникнуть еще больше проблем, чем было. Что скажете?

- Пятнадцать лет я работал в официальной медицине и уже двадцать в традиционной. И за эти два десятилетия ни разу не назначал больным лекарства. Поскольку можно достичь такого же хорошего результата в лечении, используя мануальную, дието– и фитотерапии, иголки и так далее. Если умело применять методы иглорефлексотерапии при правильно поставленном диагнозе, обоснованной причине заболевания, определить, что первично, а что вторично в состоянии больного, то будет хороший результат. Например, у человека часто болит голова. А причина может быть в другом участке тела. И если найти его и поставить иглы именно в проблемное место, то боли прекратятся.

Иглотерапия проводится не с бухты–барахты, как попало. В зависимости от состояния больного существует специальный подбор и сочетание точек, на которые следует воздействовать. Это целая наука.

Конечно, случаются ошибки и у иглотерапевтов, но каких–то грозных осложнений после них не бывает. Просто не будет лечебного эффекта. Но от ошибок и в официальной медицине никто не застрахован, однако там они могут быть с очень серьезными последствиями.

- Традиционная медицина помогает при всех заболеваниях?

- Нам, как говорится, делать нечего при неотложных состояниях, например, при предынфарктном, прединсультном, при онкозаболеваниях. Но у нас есть преимущества. Например, у человека головные боли, головокружения, шум в ушах, суставы болят, а анализы вроде все в порядке. Все это относится к нарушениям функционального уровня. Вот здесь мы можем поработать. Но в любом случае надо прежде всего поставить диагноз, ориентируясь в том числе и на официальные методы исследования. Я вообще считаю, что врач восточной медицины должен быть на голову выше спецов официальной. Но если видим, что не можем помочь человеку, то надо направлять больного и направляем в ЦСМ или в больницу.

- Врачи восточной медицины ставят диагноз по пульсу. Насколько он точен?

- По пульсовой диагностике мы определяем состояние всех 12 органов, у каждого свой характерный пульс. Но это, конечно, не окончательный диагноз, необходимо обязательно осмотреть больного. И только собрав все сведения о пациенте, сопоставив его жалобы с данными осмотра и показаниями пульса, можно поставить окончательный диагноз и проводить лечение. А в иных случаях мы назначаем обследования и на современном уровне.

- Вы сказали, что существуют подбор и сочетание точек, с которыми работаете. Сколько точек в нашем организме, на которые можно воздействовать?

- 360 точек наиболее часто используются в нашей медицине. А вообще точек гораздо больше. Но можно работать с десятью, а лучше - с пятью. Самые великие иглотерапевты работают с двумя–тремя. Чем больше знаний, тем меньше точек использует специалист. Это и есть суть, фишка традиционной медицины.

А помимо иглорефлексотерапии, важная роль отводится, как я уже сказал, диетотерапии, причем назначается она в зависимости и от состояния больного, и от времени года. Каждый наш орган имеет свою функциональную активность в определенном сезоне. Сейчас стало модно выпивать два литра воды ежедневно, якобы для очищения организма. Это абсолютно неправильное понятие. У многих людей после этого возникает почечная слабость. Если у человека и без того слабые почки, а он еще по два литра воды будет в них загонять, то он "посадит" свой орган. Почему у нас так много больных, нуждающихся в гемодиализе? Одна из причин и в этом, в неумеренном бесконтрольном употреблении жидкостей, в частности, воды, с которой почки не справляются. Конечно, это касается не всех поголовно. Но важно знать, что вода несет энергию холода. Независимо от того, подогрели вы ее перед тем, как выпить, или взяли из холодильника. У каждого продукта есть своя энергетика. Например, если вы съели кусок конины хоть из холодильника, хоть со сковороды, она отдаст организму тепло, энергию жара.

Поэтому в диетотерапии сначала определяем энергетику человека и продукта и корректируем их. Если у человека, допустим, холод почки, то рекомендуем продукты, которые несут тепло. И наоборот. Вред нередко несут продукты, казалось бы, даже диетические. Если их есть каждый день, то пользы это не принесет. Скорее больше будет негативных последствий, которые проявятся не сразу, не вмиг, а спустя время, даже через несколько лет.

- С кем ни поговоришь, все жалуются на грыжи позвоночника. Традиционная медицина может помочь таким больным?

- Одна из причин болей в спине - протрузия (выпячивание) межпозвонковых дисков. А это начальный этап межпозвонковой грыжи. Другой самой распространенной болезнью поясничного отдела позвоночника можно назвать люмбалгию. А проблема болей позвоночника лежит в... печени. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, компьютеризация - вот те основные причины, при которых печень активизируется. Из–за чего человек становится раздражительным. И чем активнее печень, тем больше он раздражается, тем вероятнее появление болей в позвоночнике. Как я уже сказал, в нашем организме все взаимосвязано.

А чтобы печень была в спокойном состоянии, она должна работать. Каким образом? Например, при физических нагрузках (естественно, посильных), когда человек потеет, печень успокаивается. Разумеется, на ее спокойствии сказывается и умеренное питание. И как следствие, не будет проблем с позвоночником. А если потреблять много продуктов, несущих энергию жара, и в придачу сидеть днями за компьютером, то печенка вмиг придет в активное состояние, а следом жди проблем с позвоночником.

- Но если они уже возникли, то поможет ли в этом случае традиционная медицина?

- Это наша работа.

Автор: Нина Ничипорова