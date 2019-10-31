Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Москвичей познакомят с культурой Кыргызстана

174  1
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вечер кыргызской культуры пройдет 3 ноября в Москве. Инициатором этой акции, поддержанной властями российской столицы, выступили общественные структуры местной кыргызской диаспоры.

Главные организаторы – две крупнейшие диаспоральные организации: Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо" и межрегиональное общественное объединение "Кыргыз биримдиги"-"Кыргызское единение". Каждая из них уже не раз устраивала различные мероприятия, направленные на популяризацию среди россиян кыргызской культуры и традиций. Но теперь они решили объединить свои усилия, во взаимодействии с Департаментом национальной политики, межерегиональных связей и туризма Москвы и посольством КР в РФ.

Знаковым станет и место проведения вечера. Это - Большой концертный зал правительства Москвы, что на Новом Арбате. В последнее время здесь уже дважды проходили крупные мероприятия, организованные кыргызстанцами в российской столице: юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, в декабре 2018-го и праздник кыргызского ак-калпака в марте 2019-го. Участие в этих торжествах приняли руководители государственных и общественных структур России и Кыргызстана, их деятели искусства, многочисленные представители общественности. Бесплатный доступ на предстоящий вечер будет открыт для всех желающих и на этот раз.

В руководстве "Кыргыз биримдиги" рассказали, что в честь праздника в фойе зала установят большую юрту. Программой вечера предусмотрены демонстрация изделий народных умельцев, угощение блюдами национальной кухни, вниманию посетителей предложат литературу и информационно-справочные материалы о Кыргызстане. А главным событием станет большой концерт. Со сцены выступят самодеятельные и профессиональные артисты, из числа как московских кыргызстанцев, так и их соотечественников, специально приглашенных из Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382895
Теги:
посольство, Россия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Бизнесмен
31.10.2019, 16:33

А что их знакомить, ненависть к монголоидам у них в крови.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  