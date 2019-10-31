Москвичей познакомят с культурой Кыргызстана

Вечер кыргызской культуры пройдет 3 ноября в Москве. Инициатором этой акции, поддержанной властями российской столицы, выступили общественные структуры местной кыргызской диаспоры.

Главные организаторы – две крупнейшие диаспоральные организации: Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо" и межрегиональное общественное объединение "Кыргыз биримдиги"-"Кыргызское единение". Каждая из них уже не раз устраивала различные мероприятия, направленные на популяризацию среди россиян кыргызской культуры и традиций. Но теперь они решили объединить свои усилия, во взаимодействии с Департаментом национальной политики, межерегиональных связей и туризма Москвы и посольством КР в РФ.

Знаковым станет и место проведения вечера. Это - Большой концертный зал правительства Москвы, что на Новом Арбате. В последнее время здесь уже дважды проходили крупные мероприятия, организованные кыргызстанцами в российской столице: юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, в декабре 2018-го и праздник кыргызского ак-калпака в марте 2019-го. Участие в этих торжествах приняли руководители государственных и общественных структур России и Кыргызстана, их деятели искусства, многочисленные представители общественности. Бесплатный доступ на предстоящий вечер будет открыт для всех желающих и на этот раз.

В руководстве "Кыргыз биримдиги" рассказали, что в честь праздника в фойе зала установят большую юрту. Программой вечера предусмотрены демонстрация изделий народных умельцев, угощение блюдами национальной кухни, вниманию посетителей предложат литературу и информационно-справочные материалы о Кыргызстане. А главным событием станет большой концерт. Со сцены выступят самодеятельные и профессиональные артисты, из числа как московских кыргызстанцев, так и их соотечественников, специально приглашенных из Бишкека.