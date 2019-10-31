Тиллаев: Если не поднять зарплату врачам, будет социальный взрыв

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев напомнил о необходимости поднять зарплату медикам. Об этом он заявил на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

- Если мы не уравняем зарплаты врачей и милиционеров, это вызовет социальный взрыв. Вчера 47 врачей из 52 в Баткенской областной больнице написали заявление об увольнении. Они недовольны зарплатой, условиями работы, постоянными проверками ФОМС, - рассказал Тиллаев.

Он отметил, что претензии к ФОМС есть не только у врачей и пациентов в Баткенской области.

- На покупку лекарств ФОМСу выделили 17 млн сомов, но 10 млн сомов до сих пор не использовали, то есть пациенты не могут получить необходимые им лекарства. По каким-то причинам в ФОМС не проводят тендер. Там есть чьи-то интересы, - заключил Таабалды Тиллаев.

Отметим, по данным Минздрава, с медиками в Баткенской больнице провели беседу, выслушали их претензии. Больница работает в штатном режиме.