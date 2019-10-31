Дело Батукаева: Индира Джолдубаева не пойдет на сделку со следствием

Индира Джолдубаева не пойдет на сделку со следствием, если условием является "оговор" невиновных людей. Об этом редакции VB.KG сообщила адвокат экс-генпрокурора Алия Турумбекова.

Юрист настаивает на невиновности свой подзащитной, и выступая с обращением по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, с сожалением отметила продолжающиеся грубые нарушения норм права, а порой, даже элементарной логики.

- По сути, человека пытаются судить за якобы давление на судью с целью принятия незаконного решения. Но решение, при этом, является законным и остается в силе. А тогда о каком давлении может идти речь? Тем более, что Джолдубаева не имела ни права, ни полномочий чтобы такое давление оказывать. Это, не говоря уже о том, что даже если бы давление имело место быть, то обязанность судьи – сохранять независимость несмотря ни на что, - считает Турумбекова.

Она подчеркивает, что для того, чтобы судить о виновности человека или даже о причастности его к проступку, необходимо сначала доказать факт преступления. А если преступление было совершено, то ответственность лежит на тех, кто его совершил, отдавал указания, принимал и подписывал решения. Поэтому, говорит юрист, судебный процесс по освобождению Батукаеване не может быть законным пока не будет решения по самому предполагаемому преступлению и его исполнителям.

- Пока не доказано, было ли решение Эрматова (бывший судья Нарынского горсуда Жапар Эрматов, освободивший Батукаева – ред.) незаконным, не определена его вина в принятии такого решения, не установлен мотив и обстоятельства при которых он это решение выносил – обвинение третьих лиц в какой-либо причастности является необоснованным, и любое уголовное преследование – незаконным, - считает Алия Турумбекова.

Более того, отмечает она, кроме показаний Эрматова, которые он дал как условие заключения сделки со следствием, никаких фактических доказательств не предоставлено. Элементарно не установлен факт звонка между ним и Джолдубаевой или иных свидетельств так называемого давления.

- Хотим обратить внимание на многочисленные "сделки", заключенные рядом лиц со следствием, суть которых заключается в даче показаний о предполагаемых преступлениях. В случае Эрматова – его сделка предполагает не просто предоставление важной информации по делу. Условия его сделки со следствием – это, по сути, копия текста его показаний против Джолдубаевой. И так как его дело еще не рассмотрено, он остается в зависимости от того, какие "плоды" принесут его слова. К сожалению, в такой ситуации сложно рассчитывать на правдивость и беспристрастность таких свидетелей, - резюмирует адвокат.

Алия Турумбекова в заключении отметила, что сегодня в Бишкекском городском суде будет рассматриваться ее жалоба в части исключения из перечня доказательств вины Джолдубаевой показаний судьи Эрматова.