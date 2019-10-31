Терпеть невозможно! Строкова пообещала призвать учителей к забастовке

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова на заседании Жогорку Кенеша пообещала, что призовет учителей и директоров школ прекратить работать, если нападки на них будут продолжаться.

- Сколько можно лицемерно благодарить учителей один раз в году, а потом весь оставшийся год унижать? И после этого говорить, что профессия учителя уважаемая? А началось все с того, что наш премьер-министр, не разобравшись, посмел сказать, что он не знает куда уходят деньги, которые собирают родители в общественных фондов. После этого, начались нападки на учителей и на директоров школ, - говорит Строкова.

Она рассказала о некой группировке, которая диктует условия Министерству образования. Они продавливают, кого из директоров школ надо убрать, а кого поставить.

- Со стороны это маргинальной группы идет прямое оскорбление и унижение учителей и директоров школ. Учителя обращаются с жалобами в МВД и ГКНБ и получают такой ответ: "будете обращаться, мы будем вас проверять". Учителя разве не граждане нашей страны и имеют меньше прав? Сколько можно унижать преподавателей, а потом требовать, чтобы они давали хорошее образование. И еще мы смеем говорить о статусе учителя, когда даем право их унижать каждому, - добавила Евгения Строкова.

Она отметила, что некая Апиева сегодня пытается подменить собой министра образования и устроила травлю директорам школ.

- Это нужно прекращать, иначе я призову учителей и директоров прекратить свою деятельность, так как терпеть это невозможно.