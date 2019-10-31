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Терпеть невозможно! Строкова пообещала призвать учителей к забастовке

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова на заседании Жогорку Кенеша пообещала, что призовет учителей и директоров школ прекратить работать, если нападки на них будут продолжаться.

- Сколько можно лицемерно благодарить учителей один раз в году, а потом весь оставшийся год унижать? И после этого говорить, что профессия учителя уважаемая? А началось все с того, что наш премьер-министр, не разобравшись, посмел сказать, что он не знает куда уходят деньги, которые собирают родители в общественных фондов. После этого, начались нападки на учителей и на директоров школ, - говорит Строкова.

Она рассказала о некой группировке, которая диктует условия Министерству образования. Они продавливают, кого из директоров школ надо убрать, а кого поставить.

- Со стороны это маргинальной группы идет прямое оскорбление и унижение учителей и директоров школ. Учителя обращаются с жалобами в МВД и ГКНБ и получают такой ответ: "будете обращаться, мы будем вас проверять". Учителя разве не граждане нашей страны и имеют меньше прав? Сколько можно унижать преподавателей, а потом требовать, чтобы они давали хорошее образование. И еще мы смеем говорить о статусе учителя, когда даем право их унижать каждому, - добавила Евгения Строкова.

Она отметила, что некая Апиева сегодня пытается подменить собой министра образования и устроила травлю директорам школ.

- Это нужно прекращать, иначе я призову учителей и директоров прекратить свою деятельность, так как терпеть это невозможно.


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URL: https://www.vb.kg/382906
Теги:
забастовка, школа, Кыргызстан, учителя, Строкова Евгения
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Комментарии
Памир
31.10.2019, 14:04

действительно не знаем куда уходят деньги, премьер в этом прав.

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Анара А.М.
31.10.2019, 14:43

Депутат Строкова права, сколько можно издеваться над учителями ?!

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Горе учитель
31.10.2019, 16:26

Можно подумать, что учителя у нас квалифицированные. Некоторые идут туда от безвыходности найти достойную работу 

0
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Milana Si
31.10.2019, 16:42
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Надо спросить куда уходят деньги кому вы сдаёте. И не все учителя и директора плохие. Перед тем как всякую гадость про кого-то писать. Нужно лично и спокойно поговорить. А не жить по слухам.

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