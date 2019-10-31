Карамушкина Военной прокуратуре: Когда ваши аппетиты утихомирятся?

Депутат Ирина Карамушкина на заседании Жогорку Кенеша заявила, что власти страны устроили гонения на детей экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Военная прокуратура наложила арест не только на имущество Алмазбека Атамбаева. Арестованы квартиры, счета, автомобили, недвижимость его детей и родственников. Вы что творите? Уже преследуете детей Атамбаева. Когда ваши аппетиты утихомирятся? Слова президента о привлечении инвестиций кажутся фикцией, а вот слова, что бизнес – дойная корова, подтверждаются. В нашу страну не идут инвесторы и те, что были, разбегаются, наблюдая за тем, как президент расправляется со своими оппонентами, - сказала Ирина Карамушкина.

Она считает, что власти своими действиями ведут заводы и другие бизнес объекты детей Алмазбека Атамбаева к банкротству, так как сегодня арестованы здания и счета, а следователи изымают документацию.

- Власть не смогла наладить диалог и направить общие усилия в созидательное русло, вместо этого эти два года они посвятили борьбе с Атамбаевым, - резюмировала Ирина Карамушкина.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких преступлений коррупционной направленности, причастности к побегу из страны, осужденного за убийство вора в законе Азиза Батукаева. Бывший президент отказывался давать показания по этим делам, так как его защищал статус экс-президента. В Жогорку Кенеше приняли поправки и лишили его этого статуса. Атамбаев заявил, что не признает решение депутатов. Когда к нему в дом направили отряд спецназа для принудительного привода на допрос, сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление, которое привело к смерти офицера подразделения "Альфа". В настоящее время бывший президент задержан и находится в камере СИЗО, откуда отказывается выходить в знак протеста.