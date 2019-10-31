В ЖК рассказали о строительной мафии: вырубают рощу, чтобы построить элитку

Городские власти продлили договор с застройщиком, несмотря на предписание прокуратуры не допустить строительство в Ореховой роще Бишкека. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат ЖК Наталья Никитенко.

Она обратилась к генеральному прокурору Октурбеку Джамшитову с просьбой разобраться в этой ситуации.

- В августе прокуратура Октябрьского района вынесла предписание, что строительство незаконно. Однако, власти города продлили сроки аренды с застройщиком, несмотря на предписание прокуратуры. Есть все основания полагать, что стройка будет незаконной, - сказала Никитенко.

Она отметила, что в столице много очагов незаконного строительства, когда городские власти под давлением строительной мафии выдавали документы на застройку.

Напомним, жильцы 6-го микрорайона накануне, 30 октября, вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей к попыткам строительной компании вырубить Ореховую рощу в микрорайоне, чтобы построить девятиэтажку.