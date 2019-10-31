В Бишкеке на две недели закрывается участок дороги по улице Саадаева

Внимание! Временно закрывается небольшой участок улицы Саадаева, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Завтра, 1 ноября, временно закрывается для проезда участок улицы Саадаева между улицами Тоголок Молдо и Профессора Зимы. На этом отрезке будут прокладывать магистральную канализационную сеть.

На объекте будет работать компания "АзияСтройГрупп", в рамках большого проекта по проведению центральной канализации в районе, ограниченном улицами Тоголок Молдо, Манаса, Саадаева и Васильева.

Работы продлятся до 15 ноября.

Альтернативными улицами для объезда будут улицы Киргизия и Архитекторская, по ним же будет курсировать и общественный транспорт.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее планировать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.