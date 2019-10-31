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В Бишкеке открыли цифровизированный командный центр милиции (видео)

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- ВБ
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Сегодня, 31 октября, с участием Президента КР Сооронбая Жээнбекова состоялось открытие цифровизированного командного центра ГУВД г. Бишкек.

Как пояснили в ГУВД, с помощью цифровизированного командного центра в Бишкеке можно будет выявить лиц, либо находящихся в розыске, либо совершивших преступление и скрывшихся в неизвестном направлении. Кроме того, с функцией видеофиксации, прикрепленной к форме сотрудников милиции, можно будет в режиме реального времени принимать всю обстановку событий, а также в срочном порядке направлять к месту происшествия сотрудников милиции.

Также операторы видеонаблюдения смогут следить за тем, куда идёт подозреваемый в совершении преступления.

По данным милиции, в Бишкеке это только пилотный проект. Второй этап реализации этого проекта пройдет в Оше в 2021-22 годах. В случае положительного результата он будет осуществлен по всему Кыргызстану.

Фото и видео Тилека Усупова


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URL: https://www.vb.kg/382912
Теги:
ГУВД, Сооронбай Жээнбеков, электронное правительство, преступление, Бишкек, Кыргызстан
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