В Бишкеке открыли цифровизированный командный центр милиции (видео)

Сегодня, 31 октября, с участием Президента КР Сооронбая Жээнбекова состоялось открытие цифровизированного командного центра ГУВД г. Бишкек.

Как пояснили в ГУВД, с помощью цифровизированного командного центра в Бишкеке можно будет выявить лиц, либо находящихся в розыске, либо совершивших преступление и скрывшихся в неизвестном направлении. Кроме того, с функцией видеофиксации, прикрепленной к форме сотрудников милиции, можно будет в режиме реального времени принимать всю обстановку событий, а также в срочном порядке направлять к месту происшествия сотрудников милиции.

Также операторы видеонаблюдения смогут следить за тем, куда идёт подозреваемый в совершении преступления.

По данным милиции, в Бишкеке это только пилотный проект. Второй этап реализации этого проекта пройдет в Оше в 2021-22 годах. В случае положительного результата он будет осуществлен по всему Кыргызстану.

Фото и видео Тилека Усупова