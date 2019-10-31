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Приговор по договору. "Сотрудничество со следствием" - антиконституционно?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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1 января 2019 года с введением новых Уголовно-процессуальных кодексов заработала ранее не существующая в Кыргызстане норма "сотрудничество со следствием". Но прежде, чем внедрять эту заимствованную у зарубежных стран норму, нужно было посмотреть отечественную Конституцию. Об этом VB.KG заявил бывший глава МВД и СНБ, экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов.

В ч.4 п.7 статьи 493 УПК КР говорится, что прокурор составляет соглашение о сотрудничестве с указанием, в том числе, вида и размера наказания, которое будет применено судом в отношении подозреваемого при условии соблюдения им обязательств, указанных в этом соглашении. Обязательство – это не самому признаться в чем-то, а изобличить другого человека, поясняет Кулов.

- Уже заранее прокурор определяет вид и размер наказания, которое суд применит. Если штраф, то даже сумма штрафа указывается. Получается он присваивает полномочия судебного органа, - отмечает политик.

И напоминает, что согласно главному закону страны – Конституции – правосудие в Кыргызстане осуществляется только судом и более никем. В связи с чем, призывает Феликс Кулов, норма о "сотрудничестве со следствием" должна быть отменена, как противоречащая Конституции.

И чем раньше это сделать, тем лучше, ведь у этой правовой недоработки могут быть серьезные последствия.

- Когда суд состоится и будет вынесен обвинительный приговор те, кто сотрудничал со следствием получат только штрафы, а остальные фигуранты по делу, обвиняемые теми, кто сотрудничал, смогут обратиться в Конституционную палату. И норма будет отменена, а вместе с ней отменяется и обвинительный приговор в целом, - рассуждает собеседник.

От редакции отметим, что за последние несколько месяцев решили сотрудничать со следствием ряд бывших высокопоставленных чиновников, проходящих по громким уголовным делам. К примеру, за определенные показания (видимо против жены бывшего президента Раисы Атамбаевой) под домашний арест был отпущен "куратор судебной системы" Манасбек Арабаев. По делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева смягчили меру пресечения экс-министру здравоохранения Динаре Сагинбаевой, экс-генпрокурору Аиде Саляновой и экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову. Известно, что они дали показания против Алмазбека Атамбаева. Также по делу о захвате заложников и массовых беспорядках 7-8 августа на сделку со следствием пошел его сторонник Алга Кылычев.


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URL: https://www.vb.kg/382914
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Динара Сагинбаева, Феликс Кулов, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, ГКНБ, МВД, суд, Кыргызстан, следствие
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