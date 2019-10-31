Ушел из жизни Георгий Аронович Фейгин

Медицинская общественность Кыргызстана с прискорбием извещает, что 30 октября 2019 г. на 91-м году ушел из жизни выдающийся врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии оториноларингологии, высочайший специалист в области хирургии головы и шеи, заслуженный врач Кыргызской Республики, почетный профессор Кыргызско-Российского Славянского университета Георгий Аронович ФЕЙГИН.

Георгий Аронович родился 23 апреля 1929 г. в г. Намангане Узбекской ССР. В 1953 г. окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института. Трудовую деятельность начал ЛОР-ординатором при хирургическом отделении Беговатской городской больницы Узбекистана. В 1956 г. поступил в аспирантуру при ЛОР-кафедре Ташкентского медицинского института, где с 1956 по 1962 г. работал ассистентом.

В 1961 г. Г.А. Фейгин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 1971 г. – на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

С 1964 по 1976 г. был заведующим кафедрой оториноларингологии Читинского медицинского института, а затем и Киргизского государственного медицинского института – с 1977 по 1997 г. За время его руководства кафедра стала центром специализированной помощи и подготовки квалифицированных кадров в республике и Центральноазиатском регионе.

В 1997 г. он был приглашен заведовать курсом оториноларингологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. С 2000 г. и до последнего дня жизни занимал должность профессора кафедры оториноларингологии Кыргызско-Российского Славянского университета.

Георгий Аронович был прекрасным лектором, педагогом, научным руководителем, опытным врачом-клиницистом. Ему принадлежат капитальные исследования, имеющие отношение к трахеостомии. Он разработал авторскую схему лечения стенозирующих ларинготрахеитов у детей.

Значительный вес в его работе занимали вопросы хирургического лечения рубцовых и паралитических стенозов гортани и трахеи, опухолей и опухолеподобных заболеваний гортани и челюстно-лицевой области. Ему принадлежат новые способы выполнения реконструктивных хирургических вмешательств при обструкции просвета шейного отдела трахеи. Не оставлены были им без внимания и лекарственные методы лечения, в которых проявился его оригинальный подход к проведению эмпирической антибактериальной и патогенетической терапии, в том числе и в борьбе с ДВС-синдромом. Внедрение этих методов в широкую практику позволило успешно лечить больных с химическими ожогами пищевода и в послеоперационном периоде после масштабных хирургических вмешательств.

К существенным заслугам врача-ученого можно отнести и предложенные им меры реанимации агонирующих больных с отогенными и риногенными внутричерепными осложнениями.

Профессором Г.А. Фейгиным опубликовано более 200 работ, из них 24 монографии и 7 изобретений. Под его руководством выполнено и защищено 4 докторских и 36 кандидатских диссертаций.

За многолетний добросовестный труд профессор Георгий Аронович Фейгин награжден Почетными грамотами Минздрава, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, орденом "Данакер" (Кыргызстан), медалями им. профессора Н.П. Симановского, М.В. Ломоносова (Россия), медалью "Аль-Фараби" (Казахстан).

Его отличали многогранность научных интересов, эрудиция, умение творчески и дружески общаться с коллегами, природный организаторский талант, которые снискали Георгию Ароновичу заслуженный авторитет, любовь, уважение сотрудников и учеников.

Светлая память о прекрасном, добром и мудром человеке, замечательном ученом и педагоге, выдающемся враче навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и учеников, коллег и благодарных пациентов.

Министерство здравоохранения КР; Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина; Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева;

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения кадров им. С.Б. Даниярова; отделение оториноларингологии – хирургии головы и шеи Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; Международная высшая школа медицины МУК.