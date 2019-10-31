В Москве кыргызстанца сбила машина. Он погиб

В Москве Представительство МВД КР в РФ в результате поисковых работ установило, что погибший результате ДТП мужчина является гражданином Кыргызстана, числившимся без вести пропавшим.

В Представительство МВД КР в РФ обратился двадцатипятилетний гражданин Х.М., уроженец г. Таш-Кумыр Джалал-Абадской области с просьбой помочь в поисках без вести пропавшего брата, гражданина Кыргызской Республики Х.А., 1989 года рождения, который 18 октября 2019 года вышел с работы, но домой так и не дошел.

Как выяснилось, без вести пропавший гражданин находится на заработках в России с 2012 года, и работает в сфере общественного питания и обслуживания. При содействии Представительства МВД КР в РФ совместно с территориальными подразделениями ОМВД России проведен комплекс мер оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения, проведены проверки по всем имеющимся учетам МВД России по последнему месту пребывания и работы без вести пропавшего, проверялись также все морги города.

Во время поисков выяснилось, что 19 октября 2019 года, возле одного из домов по улице Большая Серпуховская произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадал неизвестный пешеход - мужчина азиатской внешности в возрасте 25-30 лет. Пострадавшего доставили в ГКБ им.Н.И. Пирогова, где скончался от полученных травм несовместимых с жизнью.

Труп неизвестного мужчины был направлен в морг.

29 октября 2019 года с участием родственника Х.М. проведено опознание неизвестного, обнаруженного в результате ДТП. Родственник опознал без вести пропавшего родного брата Х.А. по характерным приметам внешнего телосложения, а также по родимому пятну.

Следствием проведены все необходимые процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы, устанавливается истинная причина дорожно-транспортного происшествия для дачи юридической оценки по произошедшему факту.

В настоящее время родственниками получены соответствующие документы, решается вопрос о направлении груза 200 на малую родину.