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Кыргызстанцев пригласили в международный проект "Победили вместе"

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- Евгений Денисенко
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В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "Победили вместе". Он займется реализаций одноименного проекта, участие в котором, по замыслу, примут постсоветские и другие страны.

Об этой новой инициативе российской стороны рассказали участники специальной пресс-конференции, состоявшейся в Москве. Открывая ее, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов подчеркнул, что деятельность комитета будет направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.

"К сожалению, в последнее время становится массовым явлением желание посеять рознь между странами, народами, участвовавшими в борьбе с фашизмом, пересмотреть итоги всего того, что было сделано во благо человечества, сохранения гуманитарных ценностей. Мегапроект "Победили вместе - во имя мира и созидания" будем реализовывать с нашими партнерами из разных стран в течении 2020 года. Но и ранее наша Ассамблея предпринимала на этом направлении различные инициативы. Одна из них – ежегодный международный Севастопольский фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" (его лауреатами становились и граждане Кыргызстана, в частности, режиссеры Рысбай Садыков с лентой "Уроки Айтматова" и Адилет Каржоев с картиной "Спасибо, доктор!", посвященной многогранной деятельности хирурга Эрнста Акрамова – VB.KG). Создавая этот международный общественный комитет, мы рассчитываем на поддержку всех, кто стремится, чтобы память об этом всенародном подвиге жила в наших сердцах и сердцах потомков", - сказал Андрей Бельянинов.

Он также призвал посмотреть, как в наших странах увековечена и чтится память выходцев из них - Героев Советского Союза: "Это тоже помогло бы молодежи понять суть того, что было тогда и что будет происходить в будущем".

"В стороне от такой инициативы не должны быть и представители гражданского общества, - убеждена председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. - На протяжении многих лет мы реализуем такие проекты, как "Мы наследники Великой Победы, "Мы вместе ковали Победу". Активно сотрудничаем с партнерами из других стран, не только на постсоветском пространства, вся деятельность Ассамблей Евразии и народов России как раз направлена на укрепление дружбы народов. Наша Ассамблея стала составной частью и нынешнего мегапроекта, включились в создание этого комитета".

Такую идею можно реализовать прежде всего на общественном уровне, разделяет мнение Смирновой член генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Одной из важных задач он также считает создание реестра безымянных могил воинов ВОВ и памятников им, обелисков, находящих в плохом состоянии, с целью привлечь внимание общественности к заботе о них.

"9 мая - это единый государственный и общественный праздник. Но если раньше никто не сомневался в приоритете СССР в победе над фашизмом, то сегодня уже большинство опрашиваемых отдают такой приоритет США. Наносятся удары по единой символике тех лет, вбрасываются поводы для выяснения, какая из союзных республик внесла больший вклад в победу, начинают ссорить их. Такой спор носит абсолютно маргинальный характер и не поддается никакой поддержке", - заявляет президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов.

"В какой-то момент пространство общей победы перестало быть единым, - соглашается с такими реалиями заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Ассоциации историков Азии Станислав Королевюч. - Именно поэтому была создана наша ассоциация, работающая по разным направлениям, чтоб иметь току на опоры на ту реальность, которая сложилась в 1945 году".

"Почему против всех нас развязана грязная гибридная информационная война? Да потому что мы все являемся носителями гена победителей в Великой Отечественной войне против нацизма. И за это агрессивные реваншистские силы давят на нас, понимая, что именно этот ген цементирует евразийское пространство. И главная задача, стоящая перед нами, – формирование психологической стойкости нации победителем в этой войне. Нам нельзя забывать понятие дружбы народов, ведь именно их единство явилось важнейшим фактором Победы. Важно утверждать в обществе психологию победителей", - заявил член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван Белеков. И с ним согласились все участники пресс-конференции.


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URL: https://www.vb.kg/382919
Теги:
ВОВ, Россия, евразийство, День Победы, Москва, Кыргызстан, Андрей Бельянинов
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