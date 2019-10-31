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В Бишкеке презентовали проект патрульной милиции

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- Екатерина Улитина
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"Пилотный проект патрульной милиции - пример успешного взаимодействия государства и гражданского общества", - отметил Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 октября во время посещения презентации пилотного проекта Патрульной службы милиции по городу Бишкек.

Президент подчеркнул, что реализация пилотного проекта была начата с учетом недовольства в отношении сотрудников милиции, обеспечивающих дорожную безопасность.

"Сейчас главные требования - сохранение общественного порядка, эффективное взаимодействие с гражданами, искоренение коррупционных проявлений. Самое главное, необходимо вернуть доверие граждан к милиции", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства добавил, что до конца текущего года проект охватит город Бишкек полностью. В следующие годы он будет реализован в городе Ош и далее по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/382922
Теги:
президент, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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