В Бишкеке презентовали проект патрульной милиции

"Пилотный проект патрульной милиции - пример успешного взаимодействия государства и гражданского общества", - отметил Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 октября во время посещения презентации пилотного проекта Патрульной службы милиции по городу Бишкек.

Президент подчеркнул, что реализация пилотного проекта была начата с учетом недовольства в отношении сотрудников милиции, обеспечивающих дорожную безопасность.

"Сейчас главные требования - сохранение общественного порядка, эффективное взаимодействие с гражданами, искоренение коррупционных проявлений. Самое главное, необходимо вернуть доверие граждан к милиции", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства добавил, что до конца текущего года проект охватит город Бишкек полностью. В следующие годы он будет реализован в городе Ош и далее по всей стране.