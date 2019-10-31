При реконструкции городского водопровода в Канте сэкономили 800 тысяч евро

Работы по замене основной части системы водоснабжения выполняются в городе с октября 2015 года. Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям.

Общая сумма инвестирования составляет 5 миллионов 120 тысяч евро, из них 1 миллион 500 тысяч – льготный кредит и 3 миллиона 620 тысяч – грант международных организаций. По контракту, 80 процентов займа возвращает ОсОО "Маркетинг - Сервис" (Горводоканал), 20 процентов – мэрия Канта.

Как сообщили в местном самоуправлении, работы выполнены более чем на 90 процентов. На сегодняшний день заменено 15 километров магистральных водопроводных сетей, 274 км разводящих сетей мелкого диаметра в частном секторе, установлено 3126 индивидуальных приборов учета воды в частном секторе и 3786 – в многоэтажных домах.

Завершены также работы по замене канализационной насосной станции в микрорайоне "Молодежный", проведена очистка пяти действующих скважин, пробурена одна новая скважина. В настоящее время ведется установка ультразвуковых расходомеров, автоматической системы считывания данных. На большинстве объектов идут пуско-наладочные работы.

Примерно 700 тысяч евро сэкономлено при проведении тендеров. Выигравшие их подрядные организации обязались выполнить работы дешевле, чем было заложено по проекту. Кроме этого, при выполнении земляных работ использовалась малая техника, что позволило сэкономить на топливе и других расходах.

Как рассказал вице-мэр Канта Уран Мусаев, на сэкономленные средства по согласованию с донорами в 2020 году начнутся работы по дополнительной замене еще пятнадцати километров магистральных водопроводных сетей и производству других работ.

Однако при реализации проекта не обошлось без проблем. Одной из четырех подрядных организаций были допущены серьезные нарушения, поэтому подрядчик не принимает у нее некачественно выполненную работу. В связи с этим на десяти улицах строители вскрывали траншеи и заново прокладывали новый водопровод. На некоторых участках им еще предстоит выполнить двойную работу, из-за которой они несут убытки.

Как отмечается, реализация проекта позволит сократить до минимума потери, улучшить обеспечение населения питьевой водой, а также вывести из тени не одну тысячу горожан, которые не хотят за нее платить. Дело в том, что услугами Горводоканала, согласно заключенным договорам, пользуются 14 тысяч жителей, тогда как, по данным последней переписи, в Канте проживают 23 тысячи человек. Но и эта цифра вызывает сомнение. По некоторым сведениям, фактически население увеличилось до 40 тысяч. Что неудивительно, ведь Кант находится рядом со столицей, поэтому сюда переселяются многие жители других регионов Кыргызстана.