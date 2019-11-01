Не гасите изжогу содой! Советы врача-диетолога Баян Смановой

"Часто бывает изжога, спасаюсь содой. Но мне все уши прожужжали, дескать, это очень вредно. Чем? С таким вопросом в редакцию обратился читатель.

Этот вопрос мы переадресовали нашему постоянному консультанту, врачу–диетологу Баян Смановой.

- Изжога возникает во время заброса содержимого желудка в пищевод. Это может случаться после приема жирной и жареной пищи, переедания, кофе и других продуктов, провоцирующих повышенную выработку желудочного сока. А также при несостоятельности мышц–сфинктеров пищевода. Именно они вовремя закрывают проход в желудок и не позволяют его содержимому возвращаться обратно.

Изжога - это симптом, а не самостоятельное заболевание. Причин у нее много, поэтому в вашем случае я рекомендую обратиться к врачу–гастроэнтерологу, чтобы определить причину вашего состояния. Изжога крайне неприятна, и от нее хочется быстро избавиться.

Часто для этого используют соду. Логика понятна: сода вступает в реакцию с соляной кислотой, нейтрализует ее, и жжение в пищеводе стихает. На время... а затем возвращается с новой силой.

В этот момент происходит бурная реакция с выделением большого количества углекислого газа. Попробуйте капнуть уксус на горсть пищевой соды! Углекислый газ растягивает стенки желудка, и если на его слизистой есть язва, то она может дать прободение. В литературе описаны даже случаи его разрыва после приема соды. Углекислый газ в свою очередь провоцирует обратную реакцию и выработку еще большего количества соляной кислоты, это замыкает порочный круг, и примерно через час изжога снова возвращается.

Попутно возникает отрыжка и вздутие кишечника. Повышенное содержание натрия, который затем всасывается в кровь, приводит к сдвигу ее кислотности в сторону щелочи, алкалозу и развитию отеков. Это может быть опасно для людей с сердечной или почечной недостаточностью, для беременных.

Не пытайтесь гасить изжогу содой! Это малоэффективно и в некоторых случаях опасно. Для этого существует множество препаратов, которые не всасываются в кровь и не вызывают обильного газообразования. Например, маалокс, гевискон, альмагель, фосфалюгель и другие.

И повторяю, это только способ снять симптом! Чтобы разобраться в причинах, нужно идти к гастроэнтерологу. Не лечитесь сами.

Автор: Нина Ничипорова