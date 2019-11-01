Раскрывая тайны художника Суйменкула Чокморова

Совсем скоро, 9 ноября, 80–летие со дня рождения выдающегося деятеля кино и художника Суйменкула Чокморова (1939 - 1992). Объединенная дирекция мемориальных музеев Бишкека (ОДММБ) успела всех опередить, устроив, 30 октября, презентацию солидной книги энциклопедического типа, посвященной безвременно ушедшему из жизни Мастеру.

У Чокморова было - и осталось на века - две главных ипостаси.

Объективно: за кинодостижения он получил высокие звания Заслуженный артист Киргизской ССР (1973), Народный артист Киргизской ССР (1975), Народный артист СССР (1981).

И художником он, опять же объективно, был немаленьким: член Союза художников СССР (1967), Народный художник Киргизской ССР (1990). И, как говорится,"вообще очень круто начинал": в 1964 году окончил Академию художеств в Ленинграде, в 1964–1967 годах - преподаватель живописи и композиции Фрунзенского художественного училища.

Вот как раз второй ипостаси, художничеcкой, и посвящена новенькая 168–страничная книга "Суйменкул Чокморов". Ее автор - искусствовед профессор Байышбек Будайчиев, редактор - директор ОДММБ Арман Момаханова, а с деньгами на издание крепко помогла мэрия.

И книга тех денег стоит. Хвала нынешней бишкекской полиграфии. В книге роскошное цветное воспроизведение 51 живописной чокморовской работы и 27 графических!

Живопись - от интересных ученических–студенческих работ до творений зрелого мэтра типа авангардистского автопортрета и подчеркнуто реалистичных портретов великого манасчы Саякбая Каралаева, неких "монтажника из Курпсая" и "ветерана труда", опять манасчы Саякбая - но на фантазийном эпическо–мифическом фоне. И ближе к завершению этого ряда - вдруг остросексуальная Моника Витти на Московском международном кинофестивале, причем подписанная вперемешку латиницей и кириллицей с нарочитыми ошибками: "Mohika BittL. Италiя. VI–МКФ, г. Маск...".

А чокморовская графика? Сказочная "Самаркандия" и вдруг иссиня–черный "Кот на крыше" на одном из плоскокрыших домов явно этой самой "Самаркандии". Грандиозный вид центра Токио с какого–то из небоскребов и актеры заявившегося из Средневековья театра Кабуки, вид на Хартум на берегу Нила под испепеляющим африканским солнцем (или черный кот из Хартума?) и дворик то ли чон–ташского, то ли фрунзенского детства. Снова пламенный, но на сей раз акварельный Саякбай Каралаев и такая же удивительная пришелица из древности Курманджан Датка.

Очерк о художническом творчестве Чокморова и роскошный альбом иллюстраций сопровождаются еще по–настоящему очень ценным текстом. Это - длиннейший перечень "Основные произведения С. Чокморова". То есть известны и не основные произведения? Выходит, что так.

"Основных" живописных полотен профессор Будайчиев насчитал ни много, ни мало 203! Большинство из них, увы, с пометой "собственность семьи". Не хочется верить, что уважаемые собственники не дали профессору хотя бы толком сфотографировать чокморовские шедевры. Одни названия дорогого стоят. "Легенда об охотнике. Триптих. (Раненый. Гибель охотника. Утро.) 1988. Холст, масло".

И вот описание предсмертной картины: "У Иссык–Куля вечером. 1992. Холст, масло". Это же картина–завещание!

Жаль, если пропадет, не достанется музеям...