Белая тайна серной кислоты. Тимур Исаков о перемещениях ядовитого химиката

Недавно борцы с незаконным оборотом наркотиков в ходе спецоперации в Оше пресекли деятельность преступной группировки, специализирующейся на сбыте крупных партий серной кислоты (СК). Как известно, это вещество, кроме всех прочих своих опасных качеств, является прекурсором для производства тяжелых наркотиков.

Тогда из незаконного оборота было изъято 1 тонна 446 килограммов серной кислоты. Это было преподнесено как впервые случившееся. Но кому и зачем понадобилось такое огромное количество смертоносной жидкости, которая губительно действует на все живое? Мы попросили Тимура Исакова, ответственного секретаря координационного комитета по контролю наркотиков при правительстве КР, раскрыть тайну этого явления.

Тимур Аспекович, что на самом деле стоит за перемещениями ядовитого химиката по нашей территории?

- Безусловно, прежде всего это делается для сбыта производителям героина. И, судя по масштабам, особо крупным. А это прежде всего значит, что пункт назначения - Афганистан.

Сейчас там вовсю идет сезон сбора опия и параллельно производство героина. Дело в том, что опий–сырец - это такая "нежная" субстанция, которая долго не лежит и может элементарно пропасть без обработки специальными ингредиентами, то есть прекурсорами.

А с этим у афганских наркопроизводителей большие проблемы. Международными усилиями контрабандные поставки прекурсоров в эту страну постоянно сокращаются, доставать их становится настолько проблематично, что они начинают цениться на вес золота. Вот и возникают отчаянные попытки организовать трафики как серной кислоты, так и ангидрида уксусной кислоты.

Считается, что недавнее ошское изъятие полутора тонн прекурсора для героина очень актуально. Почему?

- Как я уже говорил, наркопроизводство в разгаре. Если бы эту партию задержали зимой, особого эффекта не было. Успели бы запланировать другую поставку. А вот сейчас для производителей это та самая ложка к обеду, которую они не получили. Поэтому значение ликвидации этой партии очень высоко.

Тут есть еще один важный нюанс. Дело в том, что основным героиновым прекурсором является ангидрид уксусной кислоты. Серная кислота тоже имеет значение, но применяется в значительно меньших количествах. А для производства низкосортного темного героина ее вообще могут не использовать. Но без серной кислоты невозможно изготовить дорогой, светлый героин высшей пробы. А сейчас он ценится больше всех других.

Лично я никогда не видел белого героина, собственно, из–за которого этот наркотик и получил название "белая смерть".

А вот менее светлых сортов - кремового, светло–коричневого цвета - сколько угодно. Но, если они залеживаются, производители пытаются довести их до кондиции, опять же с применением серной кислоты. И в этом заключается ее особая востребованность.

Откуда у нас, в Кыргызстане, серная кислота? Мы сами ведь ее не производим?

- Нет, но она может быть откуда угодно. Не хотелось бы на этот счет строить предположения, потому что идет следствие, которое как раз занято поиском источника. Но мы не скрываем, что этот поиск идет. Понимаете, это такая длинная ниточка - от одного поставщика к другому, третьему, четвертому. И она может протянуться куда угодно, в любую страну. Да, будем тянуть эту ниточку, она интересная, будем использовать наши международные связи, партнерские базы, их возможности. В общем, кропотливая работа.

Вы говорили, что таких крупных партий СК года 2–3 не было. Помимо того, что разгар наркосезона, чем еще объясняется, что была осуществлена эта попытка? Потому что это легко сделать?

- Что вы! Ни в коем случае нельзя сказать, что через нашу страну просто протащить прекурсоры. Наоборот, всегда было очень трудно их провозить. Территория нашей республики считается таким путем, по которому прекурсоры "не идут". У нас довольно разветвленная сеть правоохранительных органов да к тому же горная местность, которую, скрываясь, порой не проедешь с опасным грузом. И то, что люди пошли на такой риск, говорит только о том, что жадность пересилила. Всем, кому надо, известно, что у нас обученный личный состав, серьезный контроль на пропускных пунктах. Именно поэтому в течение нескольких последних лет в перевозках прекурсоров было затишье.

Известно, что лабораторий по переработке опия–сырца в нашей стране нет. Во всяком случае, об этом нет открытой информации. А где и как варят героин в других странах?

- Есть разные лаборатории на разных уровнях, ориентированные на разных потребителей и разные страны. В Афганистане для себя варят наркотик в обыкновенных 200–литровых бочках. Их ставят на огонь, на обычные дрова - вот и вся лаборатория. Это грязный коричневый героин, который используется только внутри этой страны. Его сложно перевозить, он сильно пахнет применяемым при его производстве ангидридом уксусной кислоты. Собаки его легко находят в любых тайниках. Поэтому пытаются уже в более технологичных лабораториях очищать продукт от лишних примесей, и этот процесс происходит уже в присутствии других прекурсоров, в том числе все той же серной кислоты. Вот тогда продукт становится более светлым.

И где это происходит?

- В том же Афганистане, Турции, Европе, где угодно. Процесс этот достаточно сложный, кропотливый. Это только на первый взгляд кажется легко - все по рецепту забросил, вари. Но изготовители смертоносного варева постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать процесс, обзавестись современным оборудованием, перемещение которого также отслеживается наркоборцами. И то, что мы сейчас активно противостоим не только незаконному обороту наркотиков, но и прекурсоров, - единственно правильная стратегия.

как это было

Судя по доступной информации, впервые в Бишкеке крупная партия прекурсоров была задержана 18 февраля 2008 года. Тогда сотрудники Национального агентства по контролю наркотиков, финансируемого США и ликвидированного в 2010 году, пресекли попытку провоза 2 тонн 708 килограммов серной кислоты.

Дело в том, что СК входила и входит в список прекурсоров (химических веществ, которые используются для изготовления наркотиков), и все операции с ней подлежат национальному контролю на территории КР.

В результате спецоперации в районе Кызыл–Аскера была остановлена автомашина марки "Мерседес–Бенц". За рулем находился житель Джалал–Абада, откуда и доставил в столицу 74 канистры емкостью 20 литров каждая, в которых находилась маслянистая жидкость, похожая на серную кислоту. Задержанный утверждал, что она предназначена для изготовления электролита свинцовых аккумуляторов. Экспертиза показала, что это действительно концентрированная серная кислота, которая имеет очень широкий спектр применения в промышленности. Но при этом является особо опасным химикатом, перевозка и сбыт которого строго регламентируются, требуют специальных разрешительных документов.

Однако у перевозчика таковых не было. Более того, наркоборцы установили получателя груза, который не являлся субъектом реестра законного оборота прекурсоров. А значит, не имел права на любые операции с серной кислотой, в производственных целях тоже.

Даже если перевозчик и покупатель не имели отношения к наркобизнесу, из–за отсутствия разрешительных документов на использование серной кислоты на них было возбуждено уголовное дело по антинаркотической статье 247 ч. 1 УК КР, которая предусматривает серьезную ответственность за незаконные операции с прекурсорами.

Сообщалось, что было проведено необходимое расследование, видимо, для установления возможных связей фигурантов с производством наркотиков. Однако о его результатах никто так и не узнал. Или их засекретили, или следствие ни к чему не привело. Остался без ответа и самый главный вопрос: как попало на юг страны такое огромное количество опасного вещества без документов и для чего на самом деле его перебросили в столицу? Ведь, как утверждается, ни крупных нарколабораторий, ни теневых химических производств в Бишкеке нет. Или есть?

Еще одно задержание крупной партии прекурсора зафиксировано 4 апреля 2012 года.

Глубокой ночью в Ноокенском районе наркоборцы остановили грузовик "Хундай портер". В грузовике нашли 26 канистр емкостью по 20 литров каждая. Общий вес составил 1200 килограммов. А маслянистая густая жидкость без цвета и запаха, как и предполагалось, оказалась серной кислотой.

Владельца грузовика, 41–летнего местного жителя, задержали и посадили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по той же статье, как и в первом случае. Также было сообщено, что, по предварительным данным, кислота была завезена из Узбекистана, минуя погранично–таможенные посты, то есть чистая контрабанда. А это еще одна статья УК. Но и по этому делу результаты так и не были озвучены.

В последний раз незаконные поставки и сбыт серной кислоты в больших объемах были зафиксированы в Бишкеке летом 2015 года. Сообщалось, что Главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД длительное время разрабатывало лиц, перевозящих прекурсоры из России и Казахстана в Кыргызстан.

Во время обыска в гараже у одного из реализаторов были обнаружены канистры с серной и соляной кислотами общим весом 4 тысячи 800 кг, порошки белого цвета (химические реактивы) и т.д. По известной статье 247 ч.1 УК КР это тянет на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

С тех пор до сентября 2019 года наша героиня на кыргызской сцене в большом формате не появлялась, если не считать узаконенных и мелких поставок просочившихся сквозь сито наркоконтроля.

Судя по всему, именно поэтому новое явление полутора тонн прекурсора вызвало такой ажиотаж. И, конечно, вопрос - к чему бы это? Не готовится ли нас накрыть новая волна "белой смерти", которая бывает такого разного цвета.

эксперт подсчитал

1 тонны 446 килограммов серной кислоты достаточно для производства 3–4 тонн героина.

Это как минимум 20 миллионов максимальных доз.

В денежном эквиваленте - свыше 3 миллионов долларов.

Автор: Александр Гольд