Менять ли масло в двигателе в зимний период?

Многих автовладельцев интересует вопрос: так ли важно зимой заливать другой тип масла и что будет, если этого не делать.

Итак, более вязкое масло лучше смазывает детали двигателя, они меньше изнашиваются и создают меньше шума при работе, но! Зимой и без того вязкое масло становится еще более густым, двигателю сложно запуститься и "развести" масло по всем масляным каналам.

В настоящее время разработано универсальное масло. Его индекс 10W40. Что же означает индекс масла?

Первая цифра означает вязкость масла при температуре до –25. То есть до –25 градусов масло должно сохранять заявленную вязкость. W–winter. Означает - "зима". Масло можно использовать зимой.

40 означает верхнюю границу температуры до +40 градусов. Вот и получается, что масло с индексом 10W40 считается универсальным и может нормально смазывать двигатель как зимой, так и летом, если, конечно, температура в вашем регионе не часто выходит за рамки указанных пределов.

Еще один тип масла, который тоже считается универсальным, - 5W30. Но универсальным его считают жители холодных регионов нашей страны. Его диапазон работы от +200C до –350С.

Конечно, желательно использовать разные типы масел зимой и летом, если температура в вашем регионе значительно отличается от средней. Но! Первым делом, стоит узнать, какое масло рекомендует заливать производитель вашего двигателя. Обычно вы с легкостью сможете найти это на сайте производителя или просто на просторах Интернета.

Стоит помнить, что, если летом заливать масло с низким индексом вязкости, сильно увеличатся износ деталей двигателя, количество появляющегося нагара в ДВС, возможно появление течи сальников. Когда летом залито неподходящее масло (недостаточно вязкое), двигатель будет издавать повышенный уровень шума при работе.

Как узнать, какое масло залито в ДВС? Это можно определить на глаз, достаточно вынуть щуп и посмотреть, с какой скоростью масло соберется в каплю на конце щупа и с какой скоростью оно капает. Конечно, точных границ времени указать нельзя, но вы с легкостью поймете, если обнаружите очень густое или очень жидкое масло на щупе.

Кстати, зимой проверять масло следует иначе, чем летом. Если после ночной стоянки зимой вытащить щуп, показатель может быть недостаточно правдивым. Чтобы точно узнать количество масла в ДВС, нужно запустить холодный двигатель и дать ему прогреться минимум до 80 градусов. После чего глушим мотор и ждем около 10 минут, пока масло стечет в картер. Теперь вы узнаете максимально точно уровень масла в ДВС. Помните, что опасен не только низкий уровень масла, но и перелив.

Автор: Леонид Владимиров