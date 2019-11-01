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Председатель КНБ Казахстана написал книгу об искусственном интеллекте

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- ВБ
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Председатель КНБ и экс-премьер-министр Карим Масимов выпустил книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект". На написание, по его словам, его вдохновило выступление Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Карим Масимов представил подробный обзор основных вех развития искусственного интеллекта, показал его текущее применение в повседневной жизни и описал основные черты национальных стратегий искусственного интеллекта в ряде стран.

"С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в медицине, биоинженерии, робототехнике, вооружении и освоении космоса", – сообщается в описании произведения.

В настоящий момент книги появились в столичных магазинах и скоро будут выставлены в Алматы и других городах Казахстана. Они доступны сразу на трех языках: казахском, русском и английском. Отмечается, что "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект" пользуется хорошим спросом в Нур-Султане.


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URL: https://www.vb.kg/382933
Теги:
Казахстан, премьер-министр, Нурсултан Назарбаев
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