В Узбекистане ввели мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Об этом сообщают узбекистанские СМИ.

Мораторий действует с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года. В период действия моратория уполномоченным государственным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Мораторий не распространяется на:

- санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц;

- вырубку деревьев и кустарников (тополь и другие быстрорастущие породы, тутовые плантации, фруктовые деревья и кустарники), выращиваемых для получения древесины и плодов;

- вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых на плантациях и/или являющихся собственностью юридического или физического лица.

Министерствам и ведомствам, а также органам хозяйственного управления и исполнительной власти на местах надлежит строго обеспечить сохранение деревьев и кустарников, в том числе путем применения практики их пересаживания, на этапе выбора и отвода земельных участков для строительства и проектирования строительства объектов, а также при создании инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электро-, газо- и водоснабжение, канализация, железные и автомобильные дороги и другие).