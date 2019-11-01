Президент поздравил кыргызскую милицию с 95-летием

"Главная задача - укрепление в сознании каждого гражданина уверенности в том, что "моя милиция меня бережет", - об этом сегодня, 1 ноября, на торжественном мероприятии по случаю 95-летия кыргызской милиции в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства поздравил сотрудников, военнослужащих, ветеранов органов внутренних дел с юбилеем и заверил, что государство предпринимает все усилия для создания соответствующие условия для деятельности милиции.

Редакция VB.KG приводит текст выступления президента полностью:

- 1 ноября 1924 года впервые в республике было создано областное управление милиции. И с этой даты начался славный и успешный путь становления Кыргызской милиции. В самом начале своей деятельности, милиция сыграла большую роль в установлении и укреплении советской власти, а также в борьбе с терроризмом.

Наша милиция сумела достойно противостоять сложнейшим испытаниям в годы Великой Отечественной войны. На фронт была отправлена практически одна треть личного состава Кыргызской милиции. Многие из них не вернулись домой. Около полутора тысяч милиционеров боролись против врагов на фронте и в тылу, за отвагу и смелость были удостоены государственных наград. В годы Отечественной войны Кыргызская милиция эффективно защищала государственную и общественную собственность.

И в послевоенные годы, в период разгула криминала, в условиях тяжелой криминогенной обстановки, наша милиция всегда оставалась на передовой, проявляя героизм и каждодневно обеспечивая общественный порядок и безопасность. Наши ветераны милиции хорошо помнят эти непростые времена. Среди них были наши славные соотечественники, фронтовики, Герои Советского Союза Калыйнур Усенбеков, Иван Немцев, Пётр Сидоров.

Их жизненный и профессиональный путь является примером для нынешнего поколения, вдохновляя молодых сотрудников милиции к доблестному служению Родине, стремлению к справедливости, честности и подвигам во благо народа и страны.

Мы сегодня отдаем дань уважения памяти ветеранов, внесших огромный вклад в становление Кыргызской милиции. В славную историю нашей милиции золотыми буквами вписаны имена Эргеша Алиева, Афанасия Пчёлкина, Николая Москова, Жапара Шабирова, Владимира Ушакова.

Позже, в начале 90-х годов, с развалом Советского Союза многие государственные институты были ослаблены. В республике подняла голову и оживилась преступность. Увеличилось количество похищений, случаев взятия в заложники, заказных убийств, наркобизнеса, незаконной торговли оружием. Участились случаи совершенных преступлений, негативно влияющих на бизнес, в том числе - рейдерства, насильного отъема имущества, грабежа предпринимателей и т.д.

В эти сложные времена органы внутренних дел продолжали нести службу по обеспечению безопасности и порядка, вели решительную борьбу против организованной преступности и бандитизма. Благодаря эффективным усилиям правоохранительных органов, были созданы предпосылки для безопасного развития страны. Выросла целая плеяда истинных профессионалов, ставших гордостью милиции, с честью выполнявшие свои обязанности, достойно продолжая славный путь старшего поколения.

За годы независимости в борьбе с преступностью погибло 170 сотрудников органов внутренних дел.

Среди них: полковник милиции Султанов Адилбек, капитаны милиции Исмаилов Төлөбек и Сыдыгалиев Бакай, старший лейтенант милиции Туйтунов Муратбек, старшины милиции Сарыбаев Улан, Жумакадыров Өмүрбек и Карабалаев Замирбек.

Все погибшие при исполнении сотрудники милиции - герои нашего времени, герои, сложившие свои жизни на алтаре служения интересам народа и за его будущее. Они обеспечили безопасность общества и государства, продемонстрировав железную волю и истинный героизм.

Кыргызстанцы, их коллеги, находящиеся здесь, все мы с огромной благодарностью вспоминаем их имена и труд во благо нашего народа. Их светлый образ навсегда сохранится в наших сердцах!

Уважаемые участники торжественного собрания!

Доверие наших граждан государству, власти начинается с рядового милиционера. В деле сохранения мира в обществе, жизни и здоровья, защиты собственности граждане рассчитывают на помощь и поддержку милиции. Это очень серьезная, ответственная и почетная профессия. Наша милиция на протяжении почти векового периода с честью справлялась с этой сложной, но почетной задачей, стараясь быть достойной доверия народа.

И сегодня Кыргызская милиция добросовестно и с преданностью служит народу и Отечеству. Нам приятно отметить положительные результаты в деятельности Министерства внутренних дел и всего состава ОВД. В частности, центр предоставления услуг населению организован в режиме "Единого окна".

Это начинание получило продолжение во всех регионах страны, и на сегодняшний день такие центры функционируют уже во всех областях республики. Благодаря этому были исключены прямые контакты между гражданами и сотрудниками, поставлен надежный заслон коррупционным явлениям. В течение многих лет не обеспечивалась безопасность граждан на дорогах. Оставалось высоким количество случаев со смертельным исходом вследствие дорожно-транспортных происшествий. В этом году нам удалось существенно изменить ситуацию в данной сфере.

С внедрением проекта "Безопасный город" количество ДТП на местах, где были установлены системы видеонаблюдения, снизилось практически на 50 процентов. Резко снизились случаи со смертельным исходом на местах, где были установлены системы видеонаблюдения. Это - наше с вами общее достижение. До конца года по всей республике дополнительно будут установлены более 300 аппаратных комплексов видеонаблюдения. Это позволит нам и дальше снижать количество ДТП и сохранить жизнь и здоровье многих наших граждан. Кроме того, в двух районах Бишкека начала свою деятельность новая Патрульная служба милиции.

Сотрудники, прошедшие конкурсный отбор и специальное обучение, несут патрульно-постовую службу. И это только начало. До конца этого года Патрульная служба будет функционировать по всей столице. А в следующем году этот проект будет распространен по всем регионам республики.

В позапрошлом году были сокращены необоснованно расширенные структуры центрального аппарата и областных управлений Министерства внутренних дел. Высвобожденные должности были переданы в села и города для укрепления региональных отделов органов внутренних дел.

Увеличено количество сотрудников, которые ведут работу с несовершеннолетними, а также участковых инспекторов. Участковый милиционер - этот тот, кто работает в тесном контакте с гражданами, напрямую борется с нарушителями общественного порядка, с преступниками. Увеличение их количества послужит повышению доверия между гражданами и милиции. Укрепит общественный порядок, что в результате снизит количество преступлений.

Уважаемые милиционеры!

Со стороны государства предпринимаются все усилия для того, чтобы создать соответствующие условия для деятельности милиции.

В частности, во всех регионах республики будут продолжены работы по строительству многоэтажного жилья для сотрудников органов внутренних дел. В следующем году планируется завершение строительства 6 домов в городах Бишкек и Ош, а также в Нарынской области. Милиционерам будут предоставлены 516 новых квартир. Будет улучшена материально-техническая база - обеспечение оргтехникой, специальными техническими средствами. С 1 января 2020 года существенно будет увеличена зарплата сотрудников органов внутренних дел, особенно - сотрудников низшего звена личного состава.

Вместе с этим, мы требуем и ожидаем от вас эффективных результатов, направленных на обеспечение законности и устойчивости в стране.

Ключевой задачей, стоящей перед вами, является задача по обеспечению мирной и спокойной жизни народа, установлению прочного порядка в обществе. Ситуация сегодняшнего дня требует скорейшего завершения реформ органов внутренних дел и повышения профессионализма сотрудников милиции.

Несмотря на то, что вы ведете борьбу с организованной преступностью, эта угроза не снижается. Необходимо вести борьбу против организованной преступности системно и на постоянной основе. Надежный заслон криминалитету, ликвидация организованной преступности должны стать приоритетными направлениями вашей работы.

По борьбе с наркотрафиком у нас есть обязательства не только перед нашими гражданами, но и перед странами-партнерами, с которыми мы сотрудничаем по вопросам безопасности.

В рамках проводимой реформы, соответствующая служба была передана в состав Министерства. Ожидания и требования общества по данным изменениям были высокие. Поэтому необходимо усилить борьбу против наркотрафика не для для отчетности, а для достижения реальных результатов. Одна из главных задач руководства органов внутренних дел - незамедлительное улучшение ситуации в данном направлении.

Уважаемые участники торжественного собрания!

Без обеспечения безопасности предпринимателей невозможно добиться развития экономики, увеличения бюджета, повышения заработной платы, пенсии, пособий. И ваша зарплата также не была бы повышена. Иногда предприниматели вынуждены обращаться напрямую к руководству страны, не находя помощи и поддержки у сотрудников милиции, из-за отсутствия доверия к ним.

Я еще раз подчеркну, что защита бизнеса, поддержка предпринимателей является нашей общей задачей. Защита бизнеса - особая задача. Вы не должны допускать беззакония, необходимо обеспечить создание безопасных условий для ведения бизнеса.

Сегодня подавляющую часть Кыргызской милиции, сотрудников органов внутренних дел составляют добросовестные, преданные интересам Родины личности. Уверен, что в этом зале находятся именно такие люди. К сожалению, и среди сотрудников органов внутренних дел есть те, кого можно назвать "ложкой дегтя в бочке меда". Такие сотрудники создают препоны проводимым судебно-правовым реформам, создавая угрозу для общества, его будущему.

В рядах милиции должны служить только личности с высокими моральными и профессиональными качествами. Самый объективный фактор оценки успехов проводимых реформ, деятельности милиции - это доверие народа. Главная задача - укрепление в сознании каждого гражданина уверенности в том, что "моя милиция меня бережет".

Проводимые реформы ставят перед сотрудниками милиции новые требования по профессионализму, уровню знаний, физической подготовке, моральным качествам. Для того, чтобы оправдать доверие и заслужить уважение народа, вам следует постоянно повышать свой профессионализм, а также ликвидировать коррупцию в своих рядах. Вместе с тем я требую от Министерства внутренних дел проводить оперативную работу по кардинальному улучшению качества своих кадров.

Дорогие ветераны!

Как гласит народная мудрость: "Не освоив уроков прошлого, нельзя понять будущее". Мы знаем, что вы продолжаете оставаться в ряду родной милиции, делясь с молодыми сотрудниками своими знаниями и опытом. Выражаю вам глубокую благодарность!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Вы пользуетесь поддержкой и уважением народа благодаря своей отваге, героизму и неустанному труду. И своим профессиональным отношением к делу каждый день доказываете, что вы достойны этого.

Завершая свое выступление, выражаю уверенность в том, что вы и впредь будете каждодневно повышать результативность и эффективность выполнения задач, поставленных перед вами, уважаемые милиционеры.

Еще раз поздравляю всех с 95-летием создания Кыргызской милиции. Желаю успешного выполнения задач, стоящих перед вами, и достижений в вашей сложной, опасной и очень ответственной работе.

Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир, согласие и благоденствие!

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан! - заключил Сооронбай Жээнбеков.