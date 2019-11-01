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Выявлен подозреваемый в избиении охранника, который лишился глаза

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- ВБ
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Выявлен подозреваемый в избиении охранника Каныбека Ботоканова, который лишился глаза. Об этом сообщила в интервью super.kg дочь пострадавшего Жанна Ботоканова.

По ее словам, с ними уже связался отец подозреваемого.

- Он признал, что это его сын совершил преступление. Милиция сейчас ищет этого преступника, но мне кажется, его отец знает, где он прячется. Он говорит, что приведет своего сына и на наших глазах побьет его. "Если надо, то и убью", говорит он. Но мы не верим ему. Мы хотим, чтобы его сына наказали по закону, - сказала Ботоканова.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова неизвестный избил пожилого охранника. В следствие чего потерпевший лишился глаза.


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URL: https://www.vb.kg/382940
Теги:
ГУВД, нападение, драка, Бишкек, Кыргызстан, больница
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Комментарии
Айсулу
01.11.2019, 12:20

Ему глаз тоже выкололи бы! Запарили, звери! Раньше хоть старших уважали. Ужесточать необходимо закон, если потерпевший получает инвалидность,.. минимум 10 лет давать.

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222
01.11.2019, 12:29

перед законом все равны и все должны их соблюдать, тем более эти ребята 

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