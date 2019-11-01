Выявлен подозреваемый в избиении охранника, который лишился глаза

Выявлен подозреваемый в избиении охранника Каныбека Ботоканова, который лишился глаза. Об этом сообщила в интервью super.kg дочь пострадавшего Жанна Ботоканова.

По ее словам, с ними уже связался отец подозреваемого.

- Он признал, что это его сын совершил преступление. Милиция сейчас ищет этого преступника, но мне кажется, его отец знает, где он прячется. Он говорит, что приведет своего сына и на наших глазах побьет его. "Если надо, то и убью", говорит он. Но мы не верим ему. Мы хотим, чтобы его сына наказали по закону, - сказала Ботоканова.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова неизвестный избил пожилого охранника. В следствие чего потерпевший лишился глаза.