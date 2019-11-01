Целились в голову. В Бишкеке избили директора ГП "Кыргыз Комур"

В Бишкеке неизвестные в масках избили директора госпредприятия "Кыргыз Комур" Канатбека Ашырбаева. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГП.

В ночь с 30 на 31 октября примерно в 12.20 часов Ашырбаев выходил из спортивного зала в микрорайоне "Тунгуч" и на него напали двое мужчин. Они были в масках и удары наносили твердым, предположительно металлическим предметом. Целились в основном в голову, но так как Канатбек Ашырбаев защищался, то пострадали больше всего его руки, - рассказали в госпредприятии.

Отмечается, что в тот же день пострадавший поехал в больницу, где ему наложили швы на голову.

На сегодняшний день его состояние удовлетворительное, он находится на своем рабочем месте.

- В связи с инцидентом никаких перебоев в работе не будет, - отметили в "Кыргыз Комур".

В госпредприятии предполагают, что произошедшее связано с контролем деятельности сотрудников на месторождении Кара-Кече.

- Около полугода как на месторождении нами установлено множество видео камер, которые руководство может осматривать в режиме онлайн. Мы можем наблюдать за тем, кто и как работает. И кажется, некоторым это не нравится, - считают в ГП.

Канатбек Ашырбаев был назначен директором государственного предприятия "Кыргыз Комур" при Государственном комитете промышленности энергетики и недропользования КР в июне 2018 года.