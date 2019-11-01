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Энергетики КР усилят кооперацию с партнерами по СНГ

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- Евгений Денисенко
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Развитие кооперационных связей, обеспечивающих эффективную работу энергетических отраслей, стало одной из главных тем 55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ, состоявшегося в Москве. Участие в нем приняли руководители соответствующих ведомств и компаний государств содружества, от Кыргызстана - ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Президент этого Совета, министр энергетики РФ Александр Новак отметил приоритетный характер работы Совета в рамках интеграционных объединений на территории СНГ.

"Усилия руководства наших стран по укреплению взаимодействия в рамках Содружества задают высокую планку в нашей работе. И служат ориентиром в планировании дальнейшего развития электроэнергетической отрасли СНГ", - сказал министр.

Он отметил необходимость в долгосрочном планировании в рамках такого сотрудничества - "в условиях существенной волатильности на энергетическом рынке в современном мире". И отнес к числу наиболее актуальных вопросов на данный момент подготовку энергосистем государств-партнеров к очередному осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

Участники рассмотрели проект Концепции цифровой трансформации этих систем на период до 2030 года, названной "инструментом трансфера высокотехнологичных решений и продуктов". Принято решение изучить опыт государств СНГ в этой области и представить на рассмотрение очередного заседания Совета предложения по переходу к цифровой электроэнергетике.

Кроме того, поддержана инициатива российской стороны о формировании прогнозных топливно-энергетических балансов стран Содружества. По мнению Александра Новака, это поможет им на добровольной основе обмениваться необходимой информацией в целях определения оптимальных направлений отраслевого строительства.

Следующее заседание Энергетического Совета предусматривается провести в мае 2020 года, увязав его с заседанием Совета глав правительств СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/382943
Теги:
Россия, СНГ, энергетика, Москва, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг
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