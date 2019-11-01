Запрет на добычу урана. Инвесторы готовят иск к правительству КР

Юристы Кара-Балтинского горнорудного комбината (ОАО ГКРК) и ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане" готовят иск в арбитраж к правительству Кыргызстана. Об этом сегодня VB.KG сообщил представитель компании Андрей Акимов.

После решения Жогорку Кенеша ввести полный запрет на добычу и ввоз урана в Кыргызстан, юристы приступили к подготовке иска к правительству Кыргызстана по возмещению расходов и упущенной прибыли, - рассказал Андрей Акимов.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет порядка $100 млн. Это деньги потраченные на приобретение лицензии у госорганов, разработку месторождения, строительство инфраструктуры и так далее.

Отметим, что в Кыргызстане, несколько компаний, владеющих лицензиями на разработку урана. По сведениям Акимова, они тоже уже приступили к подготовке документов для судебных исков.

Напомним, накануне, 31 октября, Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил запрет на добычу, разработку и ввоз урана и ураносодержащей руды.