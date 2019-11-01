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Запрет на добычу урана. Инвесторы готовят иск к правительству КР

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- Екатерина Улитина
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Юристы Кара-Балтинского горнорудного комбината (ОАО ГКРК) и ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане" готовят иск в арбитраж к правительству Кыргызстана. Об этом сегодня VB.KG сообщил представитель компании Андрей Акимов.

После решения Жогорку Кенеша ввести полный запрет на добычу и ввоз урана в Кыргызстан, юристы приступили к подготовке иска к правительству Кыргызстана по возмещению расходов и упущенной прибыли, - рассказал Андрей Акимов.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет порядка $100 млн. Это деньги потраченные на приобретение лицензии у госорганов, разработку месторождения, строительство инфраструктуры и так далее.

Отметим, что в Кыргызстане, несколько компаний, владеющих лицензиями на разработку урана. По сведениям Акимова, они тоже уже приступили к подготовке документов для судебных исков.

Напомним, накануне, 31 октября, Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил запрет на добычу, разработку и ввоз урана и ураносодержащей руды.


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URL: https://www.vb.kg/382946
Теги:
горнодобывающий сектор, международный арбитраж, правительство, суд, Кыргызстан
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Комментарии
Рита би
01.11.2019, 16:09

Ну вот.... дождались... и это только начало... интересно а остальные компании на какую сумму?( Молодцы депы, ни фактов, ни цифр комиссии, ни экспертов не выслушали. Чтобы хотя бы быть подготовленными! вот пусть они из своего кармана и выплатят, а то за народные деньги пиариться легко- а отвечать никто из них не будет!!!

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ак-кара
01.11.2019, 16:13

хотят побольше денег срубить с правительства Кыргызстана 

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