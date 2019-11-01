Сотрудник МВД: Хочу, чтоб граждане чувствовали себя защищенными (видео)

Сегодня, 1 ноября, в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула прошло торжественное мероприятие в честь юбилея создания отечественной милиции. Ровно 95 лет назад в стране появилось первое управление областной милиции. За эти годы сама структура правоохранительных органов претерпела значительные перемены. Но реформирование МВД продолжается до сих пор.

Как отметил в своей поздравительной речи президент Сооронбай Жээнбеков, сегодня государство делает все возможное для создания соответствующих условий для деятельности милиции. Но, в свою очередь, требует от сотрудников правоохранительных органов эффективных результатов.

- Ключевой задачей, стоящей перед вами, является обеспечение мирной и спокойной жизни народа, установлению прочного порядка в обществе. Ситуация сегодняшнего дня требует скорейшего завершения реформ органов внутренних дел и повышения профессионализма сотрудников милиции, - обратился глава государства к виновникам торжества.

На праздновании юбилея в филармонию были приглашены ветераны, действующие сотрудники, военнослужащие органов внутренних дел, в том числе из новой патрульной службы милиции. Не мало среди "людей в форме" и представительниц слабого пола.

Капитан милиции Кыял Абдыкапарова – старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности отдела внутренних дел Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, была награждена именными часами президента. В интервью VB.KG она призналась, что пришла на службу, восхитившись видом женщин в милицейской форме. И вот уже почти 20 лет работает с детьми.

- Сложностей нет, - говорит Кыял Абдыкапарова, так как сама мама подростков. - К каждому ребенку просто нужен индивидуальный подход... Коллектив у нас хороший, сослуживцы относятся с уважением.

Редакция также побеседовала с ветераном МВД, старшим инспектором отдела кадров по координации деятельности Совета ветеранов УВД Баткенской области Нийматом Араповым и капитаном милиции, заместителем командира роты полка Патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека Насыржаном Эсенкуловым. Они, к слову, тоже были отмечены главой государства и одарены именными часами.

- Самое главное для милиционера – держаться себя, помнить, что носишь форму. Раз носишь форму должен быть корректным, тактичным, вежливым с гражданами… Цель милиции – защита людей. Хочу, чтоб граждане спокойно ходили по улицам и чувствовали себя защищенными, - отметил Насыржан Эсенкулов.

О том, почему сейчас стало легче работать в органах внутренних дел и чего опытные кадры желают своим приемникам, в нашем видеосюжете.