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Штормовое предупреждение. В горных районах выпадет снег

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- Екатерина Улитина
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В начале следующей недели на всей территории республики ожидается похолодание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

4-5 ноября ожидается резкое изменение погоды: на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег. 5 ноября ночью и в первой половине дня в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей переход дождя в снег. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На высокогорных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.

5-6 ноября ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до 0…-5°, днем 1…6°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью 0…5°, днем 7…12°, в предгорных районах ночью 0…-5°, днем 2…7°, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью -2…-7°, днем -1…+4°, в горных районах ночью -4…-9°, днем 0…-5°, в высокогорных районах ночью -10…-15°, днем -1…-6°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Водителям, планирующих проезд через горные автодороги Кыргызстана, МЧС КР рекомендует соблюдать следующие правила:

- обращать внимание на прогноз погоды Агентства Гидрометеорологии при МЧС КР;

- соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при проезде горных автодорог;

- приведение автомашин в зимнюю эксплуатацию (например, наличие зимних щин и др.);

- наличие аптечки, цепей, лопатки.

При чрезвычайных ситуациях звоните в службу 112, звонок бесплатный.


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URL: https://www.vb.kg/382951
Теги:
дороги, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег
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