Продолжаются задержания виновных в массовой драке в Новосибирске

В Новосибирске задержан третий подозреваемый в первопричинах массовой драки, происшедшей 7 октября возле крупнейшего в городе и регионе оптово-розничного Хилокского рынка. Основными противоборствующими сторонами тогда выступили, напомним, члены одной из местных преступных групп и торговцы-уроженцы Кыргызстана, выступившие против прессинга рэкетиров.

По информации Главного управления МВД РФ по Новосибирской области, задержанный - 36-летний уроженец одной из республик Центральной Азии. Он скрывался от сотрудников правоохранительных органов на территории Иркутской области и намеревался снова сменить свое местонахождение. Но был задержан на железнодорожном вокзале при попытке сесть в поезд, отправлявшийся в Читу.

Свердловский районный суд Иркутска заключил подозреваемого под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство" УК РФ.

Ранее в Новосибирске уже задержали предполагаемого организатора группы вымогателей, которым оказался 31-летний неоднократно судимый местный житель, также выходец из Кыргызстана, и его 29-летнего сообщника. Основным фигурантом, как сообщали российские СМИ, является Абдирашид Ахмедов, руководитель ООО, которое занимается оптовой торговлей фруктов и овощей. Ранее в пресс-службе МВД отмечали, что предприниматель является уроженцем Ошской области, который получил гражданство России.

По имеющейся версии, представители этого ООО потребовали незадолго до событий 50 тысяч рублей у одного из продавцов-кыргызстанцев, но тот отказался платить и был избит. 7 октября, когда предполагаемые вымогатели с автоматами в руках снова приехали к торговцу, он и его соотечественники дали отпор. Были сожжены две иномарки, принадлежащие противоборствующим сторонам, несколько человек травмированы, на локализацию конфликта брошены крупные силы стражей порядка.

По поручению министра внутренних дел Кыргызстана представитель МВД КР в РФ Раим Салимов выехал в Новосибирск и принял участие в выяснении обстоятельств происшедшего. При содействии представительства сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области были опрошены свыше 100 человек, работающих на данном рынке, установлены очевидцы, свидетели и потерпевшие от действий преступной группы, члены которой на протяжении длительного периода занимались незаконными поборами, грабили своих же соотечественников. Но те, как выяснилось, своевременно не обращались в правоохранительные органы по различным причинам, в том числе из-за боязни, что позволяло преступникам оставаться безнаказанными.

Как рассказали в представительстве, после разъяснительной беседы с потерпевшими те обратились с заявлениями в правоохранительные органы. В результате было дополнительно возбуждено 12 уголовных дел в отношении этой группы. Также установлены анкетные данные 10 ее участников, которые являются уроженцами Ошской области, отработан круг их связей. В настоящее время представительство МВД КР, как проинформировали в нем, продолжает тесно взаимодействоваь с территориальными подразделениями органов внутренних дел и генеральным консульством КР в Новосибирске, а также с диаспорами в этом регионе. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, причастных к этим преступлениям, устанавливаются дополнительные эпизоды и другие правонарушения.