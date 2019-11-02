Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, находящийся с рабочим визитом в городе Ташкент (Республика Узбекистан), и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что рад встрече, в ходе которой есть возможность обсудить актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Динамика наших встреч и переговоров дает свои результаты. Доверительные отношения между главами наших государств и установленные дружеские отношения открыли новую страницу в истории взаимоотношений между соседними государствами. Все эти положительные моменты способствует укреплению дружбы между нашими братскими народами", - констатировал Абдулла Арипов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что кыргызская сторона придает большое значение отношениям и сотрудничеству с Республикой Узбекистан.

"В 2016 товарооборот между нашими странами составлял порядка 50 млн. долл. США. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот, согласно статистике узбекской стороны, уже составил 446 млн. долл. США. Это говорит о том, что в течение последних 2,5 лет товарооборот по некоторым позициям вырос в 3 раза, а по другим товарным номенклатурам увеличился в 10 раз. Политическая воля президентов двух государств позволяет и далее укреплять наши экономические и культурные отношения, способствует развитию интенсивных контактов между предпринимателями двух стран", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всему спектру кыргызско-узбекских отношений, в том числе касающиеся приграничного сотрудничества и дальнейшей активизации торгово-экономических связей.