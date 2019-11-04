Кыргызстан примет участие в антитеррористических учениях ШОС

Актуальные проблемы обеспечения безопасности в регионе Шанхайской организации сотрудничества обсуждены на состоявшемся в Москве заседании экспертной рабочей группы при Совете министров обороны стран ШОС. Участие в нем приняла делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана.

Среди важных тем, рассмотренных на заседании, - подготовка к совместным мероприятиям, которые состоятся в предстоящие месяцы под проходящим сейчас председательством в ШОС России. В том числе – к запланированному на 2020 год командно-штабному учению "Мирная миссия" с военными контингентами государств ШОС.

Оно также пройдет на российской территории. Главными целями его, по информации Минобороны РФ, станут подготовке и проведение совместной антитеррористической операции, совершенствование слаженности органов управления объединенной группировки войск, взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий.

Такие маневры устраиваются один раз в два года на территории одной из стран-партнеров, в 2016 году это был Кыргызстан. А в "Мирной миссии-2018" на российском полигоне Чебаркуль приняли участие подразделения вооруженных сил не только государств-основателей ШОС – Китая, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, но и новых членов организации - Индии и Пакистана. Было задействовано около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники.