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В Бишкеке водители проедут колонной в знак протеста против высоких штрафов

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Бишкеке в 10.00 часов утра начнется флешмоб водителей в поддержку снижения сумм штрафов за нарушения ПДД. Об этом редакции VB.KG сообщила одна из организаторов данного мероприятия Марипа Алыйкулова.

По ее словам, колонна водителей на своих автомобилях проедет по проспекту Чуй.

- Движение мы начнем с пересечения проспекта и улицы Чуй-Ауэзова. Правительство обещает снизить штрафы и вроде ведет в этом направлении работу, но дело не двигается. Поэтому мы вновь решили выйти на эту акцию, чтобы нас услышали, - сказала Алыйкулова.


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URL: https://www.vb.kg/382961
Теги:
дороги, штраф, Бишкек, Кыргызстан, активисты, автомобили
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