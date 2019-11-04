Конфликт в Боконбаево: Свято место без бюста не бывает

Намедни на Иссык–Куле случилась потрясающая история, достойная пера Гоголя. В нашу редакцию обратилась жительница города Каракола Турдугул Шамеева. "Мне 79 лет. Родилась и выросла в селе Боконбаево Тонского района в семье простого колхозника. Я - старшая из детей. Наш отец Токтобаев Шамей (Токтобай уулу Шамей) умер в 1981 году в полном здравии, в возрасте 101 года", - пишет пенсионерка.

Токтобаев Шамей работал в школе села Боконбаево учителем. В 1957 году был принят в Союз писателей СССР. Многие сельчане добрым словом вспоминают своего земляка - за свою долгую жизнь он сделал много хорошего.

И вот в январе 2019 года в селе Боконбаево состоялось торжественное открытие здания новой школы. Учебному заведению решили дать имя уважаемого учителя. На торжествах дети Токтобаева Шамея, а также директор школы Шаршебек кызы Гулзада рассказали, что в 2020 году перед зданием школы будет установлен бюст Токтобаева. Все расходы взяли на себя родственники почившего, потому что у государства денег на это, естественно, нет!

Торжественное мероприятие планировалось приурочить к 140–летию со дня его рождения. В общем, родственники собирали средства, вели подготовительные работы и к маю следующего года должны были все завершить.

Казалось бы, хэппи–энд, как в голливудских фильмах. Но в кыргызских реалиях действительность выглядит по–другому. И вот 12 сентября 2019 года перед зданием школы неизвестные лица стали разгружать строительные материалы: песок, камни, цемент, собирались рыть котлован под фундамент монумента.

Директор учебного заведения прибежала выяснять, что тут вообще происходит? И тут выясняется, что перед школой хотят установить бюст... женщине. Родственнице этих самых неизвестных лиц с лопатами. Потрясенная директор школы позвонила Исламбеку Темиралиеву, одному из потомков Токтобаева. Прибывшему на место происшествия Исламбеку тоже пришлось испытать потрясение: оказывается, строительные работы проводились по указанию бывшего председателя районного кенеша Тонского района Кубана Илебаева.

Пригласили самого Кубана Илебаева, который приехал смурной и сразу же заявил: здесь будет установлен памятник его близкой родственнице Намиркен Илебаевой, кавалера ордена Знак Почета, отличника народного образования, всю жизнь проработавшей учителем начальных классов... Вот только совсем в другой школе.

Каких–либо разрешительных документов представить он не смог. На вопрос, почему он хочет установить памятник своей родственнице именно перед школой имени Токтобаева, в которой она ни одного дня не проработала, он не ответил. Испортили настроение башкарме вконец, поэтому он рявкнул, что его решение окончательное и все разрешительные документы будут вскоре представлены.

На другой день, 13 сентября 2019 года, директор школы созвала педагогический совет. Обсудив сложившуюся ситуацию, коллектив принял единогласное решение:

Отметить, что педагогический совет поддерживает идею признания заслуг Илебаевой. Но рекомендует установить ей памятник в "Галерее отцов" в центре села. 2. В связи с тем, что школа носит имя Токтобая уулу Шамея, установление памятников других заслуженных и знаменитых личностей на прилегающей к школе территории и вокруг нее не допустимо. 3. Рекомендовать: один из классов–кабинетов оборудовать и назвать именем Илебаевой Н.

В общем, попытались найти компромисс.

Выступившие на совете учителя, возмутившись действиями Илебаева, отметили, что в случае установления памятника это будет прецедентом, и завтра найдутся родственники других заслуженных людей с аналогичными требованиями.

Решение педагогического совета, подписанное всеми учителями (29 человек), скрепленное круглой гербовой печатью, было направлено по одному экземпляру в айыл окмоту и районо.

Но глас учительский не был услышан. Оказывается, Кун–Чыгышский айылный кенеш по обращению ветеранов уже 10 сентября вынес "постановление о выделении земли под строительство и установление памятника Илебаевой Намиркен, первой учительницы Кыргызской Республики". Так и написали: первой учительницы! Откуда они это взяли, непонятно.

Постоянная комиссия по земельным вопросам при айылном кенеше тоже сделала "одобрям–с". А Кун–Чыгышский айыл окмоту на основании постановления айылного кенеша, но без разрешительных документов управления районной архитектуры и экотехинспеции вынес свое постановление о выделении указанного участка земли под строительство.

В общем, быстренько состряпали разрешения. Как и предсказывал Кубан Илебаев. Родственникам Токтобаева Шамея пришлось обращаться с заявлением к главе Тонской райгосадминистрации Арпачиеву, а также к прокурору района. Но пока без успеха.

"Мне уже 79 лет, не знаю, сколько еще Богом мне отведено прожить. Не хочу, чтобы глумились над памятью нашего отца, который еще на заре советской власти своими руками строил старое, первое, здание нынешней школы. Где это слыхано, чтобы перед зданием школы, носящей имя одного человека, поставили памятник другому! Тем более если этот человек, пусть даже заслуженный, ни одного дня не проработал в этой школе", - пишет Турдугул Шамеева.

Теперь дети Шамея опасаются, что перед школой, носящей имя их отца, будет галерея знаменитостей села Боконбаево. "Тогда пусть глава Кун–Чыгышского айылного кенеша Ж. Баялиев и глава Кун–Чыгышского айыл окмоту У. Турганбаев уже сейчас вынесут такое постановление", - говорят они.

Странные дела творятся в Тонском районе. Чтобы описать эту ситуацию, нужно вспомнить присказку, которая была популярна еще в далекие советские времена: "Там, где начинается Тон, там кончается.