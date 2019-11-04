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Мэрия Бишкека и депутаты подарили милиционерам УАЗики

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- Екатерина Улитина
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Мэрия города Бишкек совместно с депутатами Бишкекского городского Кенеша (БГК) вручили ключи столичной милиции (ГУВД г.Бишкек) от четырех новых машин марки УАЗ, 2019 года выпуска. 

Новые машины будут распределены по четырём районным отделениям милиции, уточнили в пресс-службе мэрии.

Инициативу депутатов БГК поддержал мэр столицы Азиз Суракматов, из городского бюджета выделено 4 миллиона сомов.

Напомним, что сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником  поздравили мэр столицы Азиз Суракматов, депутаты Бишкекского городского Кенеша (БГК) Валентина Лисниченко, Эльмир Досалиев, Асылбек Кадралиев.

Азиз Суракматов поздравил милиционеров, а отличившимся в службе градоначальник вручил именные часы и нагрудные значки мэрии города Бишкек, также Почетные грамоты и благодарственные письма.


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URL: https://www.vb.kg/382965
Теги:
Азиз Суракматов, ГУВД, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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