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Премьер-министр Абылгазиев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт остановился, чтобы помочь участникам ДТП.

О происшествии на своей странице в facebook рассказал пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

"Вчера, на дороге Бишкек-Нарын-Торугарт перевернулся грузовик, когда неравнодушные люди пытались помочь водителю и поднять машину, мимо проезжал премьер-министр Кыргызстана и остановился. Из автомашины к людям вышел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и расспросил о состоянии водителя, и удостоверившись, что нет пострадавших, все равно дал указание взять на контроль", - написал Джумаков.


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URL: https://www.vb.kg/382966
Теги:
ДТП, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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