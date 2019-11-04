Премьер-министр Абылгазиев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт остановился, чтобы помочь участникам ДТП.

О происшествии на своей странице в facebook рассказал пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

"Вчера, на дороге Бишкек-Нарын-Торугарт перевернулся грузовик, когда неравнодушные люди пытались помочь водителю и поднять машину, мимо проезжал премьер-министр Кыргызстана и остановился. Из автомашины к людям вышел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и расспросил о состоянии водителя, и удостоверившись, что нет пострадавших, все равно дал указание взять на контроль", - написал Джумаков.