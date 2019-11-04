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Финпол обнаружил стихийные точки сбыта ГСМ в Панфиловском районе

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- Оксана Гут
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ГСБЭП в Панфиловском районе выявила несколько точек стихийной торговли ГСМ. Сообщает пресс-служба Финпола.

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области совместно с ГЭТИ по Жайылскому району и УГНС по Панфиловскому району во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введение временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров и незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории села Панфиловка Панфиловского района были обнаружены стихийные точки сбыта ГСМ, где реализовывался бензин и дизельное топливо.

ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с тем сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

- Уважаемые граждане, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707. Отмечаем, что некачественное топливо может навредить вашему авто и нанести непоправимый урон окружающей среде, а значит и здоровью граждан: увеличивается число хронических заболеваний органов дыхания, снижается репродуктивная функция, повышается смертность, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/382968
Теги:
ГСМ, контрабанда, Чуйская область, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Марат
04.11.2019, 10:40

молодцы. продолжайте работать во благо народа. пусть узаконить и платят налоги

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