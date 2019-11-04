Камеры с функцией распознавания лиц. Китай получит данные о кыргызстанцах?

Кыргызстан обязан иметь специалистов, которые обеспечат кибербезопасность граждан и не допустят, чтобы личные данные кыргызстанцев попали в базы иностранных спецслужб или иных организаций. Таким мнением с VB.KG поделился бывший сотрудник ГКНБ Максат Мамытканов.

- Оборудование с функцией распознавания лиц необходимо ежедневно. В первую очередь такие камеры нужны для борьбы с уличной преступностью. В Кыргызстане совершается намного больше преступлений, чем регистрируется официально. Речь идет о карманниках, хулиганах и других подобных правонарушениях. Камеры позволят легко отслеживать нарушителей и привлекать их к ответственности. Также подобные камеры помогут в раскрытии тяжких преступлений, - говорит Мамытканов.

При этом, эксперт подчеркивает, что государство обязано обеспечить безопасность личных данных кыргызстанцев.

- Надо понимать, что китайская компания не по своей инициативе устанавливает оборудование. Был запрос от властей Кыргызстана. Соответственно они должны быть уверены, что в стране есть специалисты, которые смогут обеспечить кибербезопасность граждан при использовании иностранных продуктов. Если не хватает своих мозгов, значит надо привлекать иностранных специалистов, российских, например, - продолжил Максат Мамытканов.

Он отмечает, что бояться иностранных технологий не нужно. Во многих странах Европы именно китайские технологии используют для обеспечения правопорядка.

- Великобритания и Франция используют китайские программы и камеры с функцией распознавания лиц. Даже США в данной сфере не успевают за развитием китайского рынка IT-технологий. Мы можем сейчас потратить 10 лет и несколько миллионов на разработку собственных программ, но с точки зрения экономической целесообразности выгоднее воспользоваться существующими технологиями, обеспечив должный уровень контроля и защиты, - заключил Максат Мамытканов.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел официально подтвердило, что китайская компания CEIEC за свой счет установит в Кыргызстане камеры с функцией распознавания лиц. Планируется, что в Кыргызстане установят более 1000 подобных камер.